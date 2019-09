Für guten Zweck: Altenburg feiert ausgelassen Oktoberfest

Altenburg

Oktoberfeste werden dieser Tage auch hier landauf und landab gefeiert. Mal mehr, mal weniger getreu dem Vorbild von der Münchner Theresienwiese. Jenes der Rotarier, das jährlich in der Tenne der Altenburger Brauerei steigt, kommt dem Original aber ziemlich nah. Auch am Sonnabend ging es dort wieder zünftig bayerisch mit Hendl, Haxn, Gerstensaft & Co. zu. Selbst die Musi, die „Original Fremdgänger“, stammte aus dem blau-weißen Freistaat und heizte ordentlich ein. Über 50 freiwillige Helfer sorgten für das leibliche Wohl des ausgelassenen Völkchens.

Erneut fünfstelliger Erlös erwartet

Wie schon seit fast zwei Jahrzehnten wurde in der Brauerei vor allem für einen guten Zweck gefeiert. Denn der Reinerlös geht in soziale Projekte, wie es sich die Rotarier auf die Fahnen geschrieben haben. „Dieses Jahr war die Sause restlos ausverkauft. In den zurückliegenden Jahren gab es dagegen noch einige wenige Restplätze“, sagte Rotarier-Sprecher Mike Langer und freute sich. Gefeiert wurde ausgiebig bis weit nach Mitternacht.

Übrigens: Punkt null Uhr gab es ein Ständchen für jedes Geburtstagskind, das in den Sonntag hinein gefeiert hatte. Da konnte sich Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) besonders freuen, der sich die Party nicht nehmen ließ und am Sonntag sein 42. Wiegenfest feierte. Wie viel Reinerlös die Veranstaltung abgeworfen hat, stand da freilich noch nicht fest. „Aber es kommt schon ordentlich was zusammen“, so Langer. „Idealerweise wieder fünfstellig, wie in den zurückliegenden Jahren.“

Von Jörg Wolf