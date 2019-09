Knapp ein Jahr lag sein jüngstes Gastspiel zurück, am Freitag nahm Matthias Grünert erneut an der Trost-Orgel in der Altenburger Schlosskirche Platz. Und der Kantor der Dresdner Frauenkirche lieferte ein fulminantes Konzert, das mit einer Bandbreite von stürmischen Klängen bis zu intimen Momenten alle Register zog.