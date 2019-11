Funky, groovy, jazzy – Tanzbeine dürften am Samstag im Altenburger Weindepot keine still stehen. Organisiert vom Jazzklub hat sich dort die achtköpfige Kombo „Funkdienst“ zum Konzert angekündigt. Und die Truppe hat zum Gastspiel wohl so manche Überraschung im Gepäck.