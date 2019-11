Die Idee des Jugendhilfeausschusses, möglichst viele Antragsteller mit Fördermitteln zu bedenken, dafür aber die Quote herunterzuschrauben, kommt in Niederhain nicht gut an. Eine Förderung in Höhe der Mehrwertsteuer ist für Bürgermeister Carsten Helbig nicht hilfreich, sondern lächerlich.