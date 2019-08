Schmölln

Die Serie von Feldbränden und in landwirtschaftlich genutzten Gebäuden im Raum Schmölln bleibt Dauerthema nicht nur unter den Feuerwehrleuten. „Seitens der Kriminalpolizei in Altenburg wird seit circa Juni 2019 in insgesamt zehn Fällen zu Brandstiftung ermittelt. Zu den Bränden zählen unter anderem Felder vor und nach dem Ernten, Heu- und Strohballenlager, der Brand eines Paletten-Lagers sowie der aktuelle Brand in Kostitz in der Nacht zum Mittwoch“, teilt die Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera, Katja Ridder, mit.

In letztgenanntem Fall ermittelt die Polizei inzwischen offiziell wegen Brandstiftung, weil die Ermittlungen der Kriminaltechniker vor Ort zu diesem Ergebnis führten. Die Suche nach dem mutmaßlichen Täter laufe auf Hochtouren – konkretere Angaben machte die Sprecherin allerdings erneut nicht. „Ob alle Brände im Zusammenhang stehen, kann derzeit nicht gesagt werden und ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen“, schob sie nach.

Auch andere Brandursachen

Ein Feuerteufel ist aber nur eine Ursache für so eine Brandhäufung. Auslöser gibt es auch noch andere, die kaum oder nicht vermeidbar sind. Beispielsweise können auch heißgelaufene Erntemaschinen oder von ihnen ausgehender Funkenflug der Auslöser sein. Das haben die Kameraden der Wehren aus Schmölln und Umgebung sowie Göpfersdorf und Meuselwitz erst in der zurückliegenden Woche erneut erfahren müssen, als Felder bei Trebula, Göpfersdorf und in Waltersdorf in Flammen aufgingen, wo nachweislich niemand vorsätzlich gezündelt hatte, aber Erntearbeiten liefen.

Dass Feldbrände auch durch Erntemaschinen wie Mähdrescher ausgelöst werden können, zeigt eben jener Fall vom Wochenende. Beim Roggendrusch auf einem Feld bei Trebula setzte ein abgebrochenes heißes Bauteil das Stroh in Brand, berichtet Berndt Apel, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes. Die großen Maschinen bergen grundsätzlich eine größere Brandgefahr, bestätigt Apel.

Auslöser können bei großer Trockenheit auch Lager sein, denen die Schmierung ausgeht, oder ein Funke – ausgelöst durch einen Steinschlag im Mähwerk oder von der Elektrik. „Aber das wissen die Landwirte“, betont Apel. Deshalb gehöre gerade bei Wetterlagen wie in diesem oder im Vorjahr das tägliche Säubern und die Pflege der Erntemaschinen dazu. Das heißt, die Mähdrescher werden akribisch ausgeblasen und es wird versucht, jeden Halm herauszubekommen. „Wenn jedoch wie in Trebula etwas kaputt geht, kann man fast nichts machen“, ordnet Apel ein.

Löschwasser steht oft schon bereit

Zumindest kann und wird bereits für solche Fälle vorgesorgt. Doreen Rath, Geschäftsführerin der Agrar T & P Mockzig, erklärt einen schon oft praktizierten Weg: An den dortigen Schlägen steht zur Ernte immer ein Tankanhänger mit 8000 Litern Wasser, um für den Notfall besser gewappnet zu sein. „Zu DDR-Zeiten war das vorgeschrieben, deswegen handhaben wir das bis heute noch, wie noch viele andere Betriebe ebenso.“ Die Feuerwehren sollten ebenso wissen, dass die Landwirte ihren mobilen Wasservorrat im Ernstfall selbstverständlich auch bis zum Brandort bringen würden, hebt Rath hervor.

Das können die beiden Stadtbrandmeister von Schmölln und Meuselwitz, Mirko Kolz und Marcel Jankowski, nur bestätigen. In der Region Meuselwitz kam es im Vorjahr und rund um Schmölln in diesem Jahr besonders häufig zu Bränden. „Bei den Agrargenossenschaften stehen die Türen immer offen, wenn wir ein Anliegen oder Verbesserungsvorschläge haben“, versichert der Meuselwitzer Jankowski. Mittlerweile sei es angesichts der dürrebedingten großen Brandgefahr auch verbreitet üblich, bei den Erntearbeiten zur Sicherheit einen separaten Pflug am Feldrand zu postieren, mit dem bei einem Feuer schnell Flammen stoppende Brandschneisen gezogen werden können.

Enge Kooperation

Und gute Erfahrungen mit der mobilen Wasserversorgung hat man auch schon gemacht. Beim Feuer in Kostitz, wo Mittwochnacht das Winterlager eines Zirkus abbrannte (die OVZ berichtete), sei umgehend auch ein mobiler Wasserwagen der örtlichen Agrargenossenschaft vor Ort gewesen, den ein alarmierter Feuerwehrmann mit dem Traktor seines Arbeitgebers zum Brandort brachte.

Im Schmöllner Raum läuft dies ähnlich: „In unseren Reihen sind etliche Kameraden, die in der Landwirtschaft arbeiten“, so Mirko Kolz. „Und die Verantwortung endet dann nicht am eigenen Feldrand“, sagt er.

Von Jörg Wolf und Jörg Reuter