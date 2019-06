Altenburg/Zechau

Das Spiel mit dem runden Leder hat im Altenburger Land ein rundes Jubiläum. Vor rund 100 Jahren gründeten sich in der Region vielerorts Fußballabteilungen in den Vereinen, nachdem die Sportart zunehmend populär geworden war.

Die größte Jubiläumsfeier richtet in diesem Jahr der SV Blau-Weiß Zechau/ Kriebitzsch aus – mit einer großen Party an diesem Sonnabend auf dem Sportplatz mit diversen Promis von Lou Bega bis Hermes House Band (die OVZ berichtete). Nachdem bereits 1890 die Gründung des Turnvereins (TV) Kriebitzsch anstand, folgte im Jahr 1919 beim TSV Zechau die Gründung der Fußballsparte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Verein in BSG Aktivist Zechau umbenannt, der mehrere Sportabteilungen hatte. Mit der Wende erfolgte die Umbenennung in Blauweiß Zechau/ Kriebitzsch. Im jetzigen Verein wird Fußball gespielt und Damengymnastik betrieben.

Fußball-Anfänge auf einer Wiese an der Schnauder

Die Rositzer entdeckten vor hundert Jahren ebenfalls die Freude an Netz und Leder: Im September 1919 kam beim SV Maiblümchen Gorma die Sparte Fußball dazu. So wird dieses Jahr auch beim heutigen SV Rositz gefeiert, der noch dazu auf eine 125-jährige Sportgeschichte zurückblicken kann.

Im Turn- und Sportverein Wintersdorf fand 1920 die Gründung der Sparte Fußball statt. Auf Initiative von Willi Lochmann taten sich einige Sportkameraden zusammen und vollzogen die Gründung. Diese Sparte entwickelte sich bald zur größten im Verein, die Mitgliederzahl nahm zu.

Ein Problem war der fehlende Sportplatz: Anfangs wurde auf einer Wiese an der Schnauder gespielt, die aber einem Bauern gehörte, der bald die Fußballer von seiner Wiese vertrieb. Danach stellte die Gemeinde einen Platz zur Verfügung, der aber nicht optimal war. 1930 wurde schließlich ein Sportplatz am Ortsausgang gegenüber der Schule erbaut.

Während des Zweiten Weltkrieges ruhte der Fußball mehrere Jahre. Als Aktivist Wintersdorf war der Verein dann zu DDR-Zeiten eine feste Größe im Landkreis. Seit der Wende wird in Wintersdorf im Allgemeinen Sportverein Wintersdorf Sport getrieben und Fußball gespielt.

Fußballmannschaft in Nobitz existiert seit 1921

In Nobitz wurde 1921 im örtlichen Turnverein eine Fußballmannschaft gegründet. Der Verein beschloss 1927 eine Namensänderung in Turn- und Sportklub Nobitz. 1955 wurde der Verein zur BSG Wismut Nobitz und 1963 erfolgte die Umbenennung in Fortschritt Nobitz gemäß DTSB-Beschluss. 1990 entstand daraus der TSV 1876 Nobitz, der heute noch eine Altherren-Mannschaft im Fußball hat.

Auf immerhin 95 Jahre Fußball kann man in Ehrenhain blicken. 1924 wurde dort der erste Versuch zur Bildung einer Fußball-Mannschaft unternommen. Gespielt wurde anfangs auf Wiesen und abgeernteten Feldern. Ende der 1920er-Jahre wurde am Spannerbach ein Sportplatz errichtet. 1948 konnte dann das heutige Waldstadion eingeweiht werden. Der SV Ehrenhain spielt mit seiner ersten Mannschaft in der Thüringenliga, der höchsten Spielklasse des Freistaates.

Lucka hat 100-Jahre-Jubiläum bereits gefeiert

Bereits 2010 konnte in Lucka auf 100 Jahre Fußball zurückgeblickt werden, was auch gebührend gefeiert wurde. Die 1906 gegründete Freie Turnerschaft Lucka hatte mehrere Abteilungen, deren Mitglieder Fußball spielten und weitere Sportarten ausübten. Seit 1910 ist ein regelmäßiger Fußballbetrieb belegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1949 in Lucka die BSG Wellpa Lucka gegründet. Viele Jahre bis zur Wende war dann Aktivist Lucka eine feste Größe im Fußball des Landkreises Altenburg. Seit 1990 wird in Lucka Fußball beim FSV gespielt.

In Altenburg traten die Herren nach 1900 in mehreren Vereinen an den Ball. Die Turner waren dabei meist auch Fußballer, eine strenge Trennung der Sportbetätigung gab es noch nicht. Der Männerturnverein MTV verfügte über eine rege Fußball-Abteilung, ebenso betrieb der Arbeiter-Turnverein „Friesen“ Fußball. Auch der VfL Altenburg mit 250 Mitgliedern hatte eine Fußball-Abteilung.

Bis zu 600 Fans bei den Spielen

Komplett auf das runde Leder ausgerichtet war der älteste reine Altenburger Fußballverein Eintracht 08 Altenburg. 1908 hatten einige Studenten des Altenburger Technikums den Fußballklub Sparta ins Leben gerufen. Daneben gab es noch Germania. Aus beiden wurde der Verein Eintracht 08 gegründet – mit Domizil in Altenburg-Südost. Er verfügte über eine Platzanlage mit 24 000 Quadratmetern mit zwei Spielfeldern und einem Klublokal. Eintracht 08 bestimmte bis zum Zweiten Weltkrieg das Spielniveau in der Region und in Thüringen mit, wurde mehrfach Osterland-Meister. 500 bis 600 Fans kamen jeweils zu den Punktspielen. Aus diesem Verein rekrutierte sich nach dem Zweiten Weltkrieg der spätere Oberliga-Verein ZSG beziehungsweise Stahl Altenburg.

So nahm seinen Lauf, was vor rund 100 Jahren mit den ersten Fußball-Sparten im Altenburger Land begonnen hatte.

Von Reinhard Weber