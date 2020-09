Fußballer des SV 1879 Ehrenhain dürfen neues Vereinsheim Fuchsbau bereits nutzen

Nobitz/ Ehrenhain

Seine offizielle Einweihung steht zwar noch aus, aber die Fußballer des SV 1879 Ehrenhain konnten ihre Räumlichkeiten im neuen Fuchsbau bereits am vergangenen Freitag in Beschlag nehmen. Pünktlich 15 Uhr durften sie den frisch versiegelten Fußboden betreten um erstes Mobiliar und Sitzgelegenheiten einzuräumen. Grund für das vorgezogene Soft Opening war das Pokalspiel von Ehrenhain II gegen den SV Blau-Weiß Niederpöllnitz am Sonnabend auf heimischem Rasen, das allerdings mit 1:3 verloren ging. Vereinspräsident Ulf Käßner nahm die Schlüssel für das neue Domizil bereits am Donnerstag von der Gemeinde entgegen.

Im Innern der neuen Fuchsbaude sieht alles noch etwas kahl und provisorisch aus. Quelle: Mario Jahn

Anzeige

„Momentan ist alles noch provisorisch und komplett ohne Ausstattung“, erklärte die Leiterin der Nobitzer Bauverwaltung, Anja Bräuninger, während der Übergabe des Sportbereiches. So können die Toilettenräume wegen noch fehlender Zwischenwände derzeit nur von einer Person genutzt werden. Verlaufen die letzten Bauarbeiten nach Plan, rechnet Bräuninger Ende September mit der offiziellen Einweihung in angemessenem Rahmen. Der Neubau des Vereinsheimes Fuchsbaude wird aus Fördermitteln der Dorferneuerung finanziert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,9 Millionen Euro.

Weitere LVZ+ Artikel

Für rund 1,9 Millionen Euro wurde die neue Fuchsbaude gebaut. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber