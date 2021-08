Fußgängerin in Meuselwitz angefahren – Autofahrer flüchtet

Meuselwitz

Ein Pkw-Fahrer hat am Freitag gegen 11.35 Uhr an der Einfahrt zum Rewe in der Zeitzer Straße eine Fußgängerin angefahren und ist anschließend geflüchtet. Die Frau wollte die Einfahrt passieren, als der Pkw-Fahrer den Parkplatz verlassen wollte. Er missachte den Vorrang der Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen.

Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wer Informationen zum Unfallhergang und dem Pkw-Fahrer machen kann, wird gebeten sich unter 03447 4710 zu melden.

Von LVZ