Altenburg

Das heutige vorgestellte Spiel „Wonder Book“ verzaubert buchstäblich. Es spielt in Oniria, der einst so wundervollen Welt der Drachen. Wie so oft – selbst in heutiger Zeit – wird die Idylle von uralten Mächten der eigenen Geschichte bedroht. Und so schlüpfen die Spieler in die Rolle von Helden, die über das einzige noch verbliebene Portal das Land retten sollen.

Doch sich gegen böse Feinde zu verteidigen, geht nur kooperativ. Nur gemeinsam kann man den Gefahren siegreich gegenübertreten, Niederlagen überwinden, sich gegenseitig unterstützen und letztendlich Frieden ins Land bringen. Frieden: Ein Wunsch, der für viele heute auch in der Realwelt immer wichtiger wird, und den es auch wirklich zu unterstützen gilt.

Sechs Kapitel mit beeindruckendem Pop-Up-Buch

Das Abenteuerspiel verläuft über sechs Kapitel einer fortlaufenden Geschichte und gestaltet sich als Entdeckungsreise. Und entdecken kann man von Anfang an. Das beeindruckende Material überzeugt durch Miniaturen und vor allem durch die Beilage eines Pop-up-Buches. Ja, vor den Augen der Spieler wächst beim Aufklappen des Buches ein über 30 Zentimeter hoher Aufklapp-Baum empor, der als Teil der Spielgeschichte eine große Rolle spielt und weitere Geheimnisse in sich birgt.

Stetig steigender Anspruch

Das Spiel lässt sich als Familienspiel ab zehn Jahren einstufen und bietet sich vor allem als gemeinsame Spielzeit für Kinder und schon ein wenig erfahrene Eltern an. Jeder Spieler schlüpft in die Rolle eines Helden, der mit Fähigkeiten und Leben ausgestattet ist. Er kann (und sollte) Fähigkeiten im Spielverlauf hinzugewinnen. Denn der Anspruch an die spielerischen Entscheidungen und Fähigkeiten steigt. Gemeinsam spielen, gemeinsam verlieren und gegebenenfalls einen Absatz wiederholen und gewinnen. Für jede Sequenz steht ein Karten-Set zur Verfügung, das durchgespielt wird. Den Anweisungen der Karten zu folgen, ist die wichtigste Grundregel. Die kurze Anleitung sollte zum besseren Verständnis zusammen mit den ersten Karten gelesen werden.

Spannung pur für Nachwuchsabenteurer

Dabei ist Grundaufbau denkbar einfach: Materialboxen bereitlegen, Helden und Gegner bereitstellen und das erste Kartenset heraussuchen. Das Buch bleibt vorerst mit der sichtbaren Rückseite in der Tischmitte liegen. Erst nach und nach treten die einzelnen Pop-up-Teile ins Spiel ein. Wer an der Reihe ist, kann mit seiner Heldenfigur Aktionen ausführen. Er kann sich bewegen, einen Funken einsammeln, Fähigkeiten, Gegenstände und Buchseiten nutzen oder einen Angriff ausführen. Angriffe werden über einen einfachen Würfelmechanismus ausgeführt. Helden können ihr Leben verlieren. Schicksalsmarker ermöglichen dann einen Neueinstieg in der nächsten Heldenphase. Allerdings gibt es nur eine begrenzte Anzahl dieser Marker. So kann über deren Anzahl der Schweregrad des Spieles gesteuert werden. Die Zeit, die für ein Kapitel gebraucht wird, liegt bei etwas mehr als einer Stunde. Es werden Entscheidungen getroffen, Kämpfe ausgefochten und das Land erkundet – Spannung pur also vor allem für die jungen Abenteurerinnen und Abenteurer.

Kleiner Tipp am Rande: Immer Notizen machen, die werden im Verlauf gebraucht. Am Ende können die Spieler sogar ihre eigene Wertung erhalten, denn es gibt eine Wertungstabelle. Wie gut war denn nun die Gruppe?

Obwohl es sich ein bisschen wie ein Einmal-Escape-Spiel mit Helden anfühlt, wird im Spiel nichts zerstört. Alles kann für eine spätere Runde zurückgesetzt werden. Das und auch das wirklich bezaubernde Material rechtfertigt den höheren Preis. Spielen ist eben nicht nur mal was für zwischendurch, sondern etwas für den bewussten Genuss.

Von Gabriele Orymek