Ein kleiner Schritt zurück in die Normalität: Auch im Altenburger Land durften am Montag Gärtnereien und Blumenhändler nach der Corona-Zwangspause wieder öffnen. In der Gärtnerei Staacke in Treben holt sich Nadine Neumann (l.) bei Verkäuferin Doreen Saalbretter-Bernd ein paar bunte Farbtupfer für daheim. Quelle: Mario Jahn