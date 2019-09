Altenburg/Mockern

Wer meint, die Zeit vergeht im Galopp, findet im Altenburger Land Bestätigung. Denn so schnell kann’s gehen: Binnen Tagen weicht das Speiseeis dem Eiskratzer. Das legt zumindest die aktuelle Nachrichtenlage nahe. Erst am Sonntag meldete das Altenburger Freibad den letzten Öffnungstag in dieser Saison, und schon am Montag führt das Landratsamt den Winter vor Augen.

Um für die frostigen Wochen gerüstet zu sein und die günstigen Sommerpreise zu nutzen, wurden in den zurückliegenden Tagen die Streusalzvorräte der Kreisstraßenmeisterei in Mockern aufgefüllt, teilt die Behörde mit. 29 LKW rollten an, lieferten 725 Tonnen Auftausalz zur Befüllung der vier je 28 Meter hohen Silos. Das Salz kommt von der Südwestdeutschen Salzwerke AG Heilbronn. „Die Menge reicht für einen normalen Winter“, erklärt Frank Schmutzler, Chef der Kreisstraßenmeisterei. Außerdem seien 16 Straßenwärter derzeit unter anderem damit beschäftigt, Asphaltschäden auf den Kreisstraßen zu beheben.

Da ist Schwitzen programmiert – angesichts prognostizierter Sommertemperaturen Richtung Wochenende. Bis auf Weiteres heißt es also auch für die Winterdienst-Bereitschaft: abkühlen statt auftauen.

Von Kay Würker