Gemeinsam und leuchtend, statt einsam im Dunkeln, so wünscht sich Martina Becker die Adventszeit in Kriebitzsch. Sie sucht 23 Weihnachtsfans, die jeder einen Abend im Advent hübsch „beleuchten“.

Martina Becker will in der Adventszeit diese Blecheisenbahn mit Lichterketten dekorieren. Für ihre Idee von einem lebendigen Adventskalender in Kriebitzsch sucht sie noch Mitstreiter. Quelle: Mario Jahn