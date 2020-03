Meuselwitz

Aufsehen am Sonntagvormittag in Meuselwitz: Gegen 10.30 Uhr rückten dort die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und Beamte der Polizei in die Rudolf-Breitscheid-Straße aus. Dort hatte zuvor ein Zeuge bemerkt, dass aus einem leer stehenden Abteil eines Garagenkomplexes Qualm aufstieg.

Beamte suchen Zeugen

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass diverser Müll in dem Abteil in Flammen stand. Die Kameraden leiteten umgehend Löscharbeiten ein, verletzt wurde bei dem Brand niemand, teilt die Polizei mit. Die Beamten haben nun Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes oder auffälligen Personen im Umfeld des Tatorts geben können. Hinweise werden unter Tel. 03447 4710 entgegen genommen.

Von OVZ