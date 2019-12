Garagenkündigungen: Altenburger Verwaltung mit Rückfall in alte Verhaltensmuster

Altenburg

Ende gut, alles gut? Die Frage müsste man mit Blick auf den Ausgang des neuerlichen Aufflammens des Altenburger Garagenstreits bejahen. Bei genauerem Hinsehen erweist sich dieser Fall aber als bodenlose Frechheit und zeigt, dass die Altenburger Stadtverwaltung in einigen Bereichen von Bürgerfreundlichkeit noch immer so weit weg ist wie die Sonne vom Mond.

OVZ-Redakteur Thomas Haegeler Quelle: Mario Jahn

Natürlich haben Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) und seine Untergebenen absolut recht, dass der Inhalt des Kündigungsschreibens rein rechtlich und formal völlig korrekt war. Schließlich trat die vom Stadtrat geänderte Regelung erst sechs Tage nach dem Brief in Kraft. Allerdings laufen die fehlenden Hinweise auf sich ändernde Regeln und auch auf den mit der Kündigung fälligen Entschädigungsanspruch zuvor öffentlich geäußerten Anforderungen des Rathauschefs an derlei Schreiben zuwider.

Wissen um Änderung und Falschauskunft schlagen Fass den Boden aus

Dem Fass den Boden schlägt aber der Fakt aus, dass die Verfasserin des Schreibens an der entscheidenden Stadtratssitzung teilgenommen hat. Dadurch zeugt das Versenden des Briefes in der auch vom OB kritisierten Form nicht nur von fehlendem Fingerspitzengefühl, sondern von Vorsatz. Ein Eindruck, den das Abwimmeln der 77-Jährigen mit einer Falschauskunft am Telefon noch verstärkt.

Indem OB Neumann diese Art der Kommunikation bedauert und die Sache gerade rückt, tut er das einzig Richtige. Vollends einfangen kann er den Schaden aber nicht. Wer auch nur gelegentlich so mit seinen Einwohnern umgeht, muss sich über Frust und Meckerei nicht wundern. Und über fragwürdige Wahlentscheidungen auch nicht.

Von Thomas Haegeler