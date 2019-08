Altenburg

Wer angesichts des Altenburger Garagenstreits die Welt nicht mehr versteht, befindet sich in guter Gesellschaft. Diese Groteske zeigt, wie abgehoben, rücksichtlos und bürgerfern die Politik agiert. Darauf deutet nicht nur hin, dass Trauernde als erste Post von ihrer Stadtverwaltung eine Kündigung bekommen.

Neumanns Ankündigung ändert nichts

OVZ-Redakteur Jens Rosenkranz Quelle: Mario Jahn

Es liegt vor allem daran, dass Altenburg einen Streit selbst erfand, den es gar nicht geben müsste. Denn was passiert eigentlich, wenn man den Witwen und Witwern ihren DDR-Carport und den Vertrag so lässt, wie er ist? Gar nichts. Stattdessen verstört und verärgert das Rathaus auf einen Beschluss des Stadtrates hin seine Bürger, die nach einem Todesfall ganz andere Sorgen haben. So etwas ist erbärmlich. Daran ändert auch die Ankündigung des Oberbürgermeisters wenig, dass die Kündigungsschreiben nun einen Kondolenz-Vorspann bekommen.

Politische Koordinaten sind verschoben

Altenburg müsste sich eigentlich um ganz andere Probleme kümmern und dafür seine ganze Kraft einsetzen. Denn der Region laufen die Menschen fort. Dass man dagegen keine Antworten findet, aber Zeit und Muße hat, sich endlos lange um Garagen zu zoffen, zeigt, wie gefährlich weit die politischen Koordinaten mittlerweile verschoben sind.

Von Jens Rosenkranz