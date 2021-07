Gartenhaus im Vollbrand: Luckaer Feuerwehr löscht fast die ganze Nacht

Lucka

Es war eine kurze Nacht für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lucka. Am frühen Donnerstagmorgen, eine halbe Stunde nach Mitternacht, schrillte der Alarm: Feuer in der Ramsdorfer Straße. Wie sich vor Ort herausstellte, stand eine Laube auf einem der dortigen Gartengrundstücke im Vollbrand. „Die Feuersäule stand acht bis zehn Meter hoch, weil auch mehrere Nadelbäume im Umfeld der Laube in Flammen standen“, schildert Luckas Stadtbrandmeister Svend Kunze.

Meterhohe Flammen: Auch Bäume hatten Feuer gefangen. Quelle: Feuerwehr Lucka

Für die 16 Kameraden begann ein aufwendiger Einsatz, der sich mehr als fünf Stunden hinziehen sollte. „Das Areal war schwer zugänglich, es gab zudem viele Glutnester“, berichtet Kunze. Per Tanklöschfahrzeug wurde die Löschwasserversorgung sichergestellt.

Immerhin: Der Löschangriff allerdings zeigte Wirkung: Zwar war das Gebäude nicht mehr zu retten, sehr wohl aber die Bäume. Was den Brand ausgelöst hat, damit befasst sich nun die Polizei – Ergebnis offen. Das Gartenstück ist verwaist, in der Laube befanden sich laut Stadtbrandmeister nur noch Reste des Mobiliars und Müll. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können – unter der Telefonnummer 0365 8234-1465.

Die Gartenlaube in Lucka stand im Vollbrand. Ein langer Einsatz für die Kameraden. Quelle: Feuerwehr Lucka

Von Kay Würker