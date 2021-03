Gastronomen des Altenburger Landes bieten kulinarische Freuden für Ostern an

Altenburg/Schmölln/Brossen

Das Osterfest ist zum zweiten Male von zahlreichen Einschränkungen betroffen. Ausflüge mit der Familie sowie ein entspannter Besuch im Restaurant fallen auch in diesem Jahr flach. Nichtsdestotrotz lassen es sich die Gastronomen im Altenburger Land nicht nehmen, einige kulinarische Gaumenfreuden zu zaubern und somit zumindest am heimischen Essenstisch ein wenig festliche Stimmung aufkommen zu lassen. Drei Beispiele:

Zusätzliche Speisekarte im Altenburger Ratskeller

Der Ratskeller in Altenburg wird neben seiner normalen Speisekarte auch eine Osterkarte an den Start bringen. Darauf werden unter anderem ein Osterlammbraten und geschmorte Entenbrust zu finden sein. Beilagen sind Rotkohl und Klöße. „Es sind schon einige Bestellungen eingegangen, weitere werden auch noch entgegengenommen“, so Annemarie Schappach, Mitarbeiterin im Ratskeller. Die Bestellungen können telefonisch oder per E-Mail getätigt werden. Die Preisspanne der angebotenen Gerichte liegt zwischen 5,90 Euro und 23,90 Euro. Zur Auswahl stehen Abholung oder Lieferung in die heimischen vier Wände.

Gerichte zum Mitnehmen im Reussischen Hof

Der Reussische Hof in Schmölln bietet Gerichte zum Mitnehmen an. „Ostersonntag und Ostermontag werden wir einen Grillspieß im Außenbereich aufstellen“, berichtet Britta Büchner, Stellvertreterin des Inhabers. „Am Sonntag gibt es Fleisch vom Wildschwein mit Klößen und Rotkohl, am Montag Spanferkel vom Bio-Duroc-Schwein, dazu einen Kartoffel-Spargel-Salat.“ Vorbestellungen sind keine nötig, Speisen gibt es solange der Vorrat reicht. Der Preis pro Gericht beträgt 14,50 Euro.

Vorbestellungen im Dreiländereck Brossen noch möglich

Auch der Landgasthof Dreiländereck in Brossen hat sich kulinarisch auf Ostern eingestimmt. „Wir bieten am Ostersonntag vier verschiedene Essen an“, sagt Uwe Hübner, Servicekraft im Brossener Gasthof. Auf der Karte stehen Sauerbraten, Roulade, Wildbraten und Entenkeule. Rotkohl und Klöße werden als Beilage gereicht, auf Wunsch sind auch Änderungen möglich. „Ein paar Vorbestellungen zur Abholung haben wir schon aufgenommen, bis Donnerstag 18 Uhr sind noch weitere möglich.“ Die Aufnahme der gewünschten Essen erfolgt per Telefon, idealerweise ab 12 Uhr mittags. Der Preis pro Gericht beträgt jeweils um die 12,00 Euro.

Kontakte:

Ratskeller Altenburg, Markt 1, 04600 Altenburg, Telefon: 03447 311226 E-Mail: info@ratskeller.de

Hotel Reussischer Hof, Gößnitzer Straße 14, 04626 Schmölln, Telefon: 034491 23108

Landgasthof- und Pension „Dreiländereck“, Brossener Dorfstraße 40, 04610 Meuselwitz, Telefon: 03448 752915

Von Mary Anne Härtling