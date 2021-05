Gastronomen im Altenburger Land können ab Donnerstag öffnen: So bereiten sie sich vor

Altenburger Land

Nachdem der Einzelhandel im Altenburger Land in der vergangenen Woche seine Pforten für den Termineinkauf öffnen konnte, gibt es nun Hoffnung für Gastronomen: Weil die Inzidenz im Landkreis fünf Tage unter dem Wert von 100 lag, kann die Außengastronomie wieder öffnen. Nach sieben langen, harten Monaten.

„Die nächsten Tage werden knallhart“

Für Tina Rolle von „Zur Holzrolle“ kommt die Öffnung etwas plötzlich – denn vor dem zweiten Lockdown hatte sie noch gar keine Außengastronomie in ihrer Kneipe zur Verfügung. „Als klar war, dass die Außengastronomie die erste sein wird, die wieder öffnet, habe ich mir mit meinem neuen Vermieter überlegt, einen Biergarten zu bauen.“ Gesagt, getan. Die Bauarbeiten wurden erst kürzlich abgeschlossen, am Dienstag war Schlüsselübergabe. Also blieben Tina Rolle noch gute anderthalb Tage, den frischgebackenen Biergarten funktionstüchtig herzurichten. „Ich hoffe, dass ich es bis zum Wochenende schaffe. Möbel und Küche fehlen noch. Die nächsten Tage werden knallhart.“ Aus der Pandemienot heraus hat sie in den vergangenen Monaten Burger und Hotdogs verkauft, die sie in den Biergarten überführen will. „Ansonsten liegt mein Fokus auf Cocktails und Longdrinks.“ Den Start kündigt Tina Rolle per Social Media und Handzettel an. Tischreservierung funktioniert telefonisch.

Neue Stammkunden während der Pandemie

Auch der Ratskeller Altenburg startet nicht sofort am Donnerstag. „Für die Dimension, in der wir uns bewegen, braucht es einfach ein bisschen mehr Vorlauf“, sagt Daniela Wolf. Sowohl Ratskeller als auch das Brunello sollen am 1. Juni wieder anlaufen. „Am Montag bauen wir vor dem Ratskeller die Terrasse auf.“ Außerdem müssen die Techniker kommen, um alle Gerätschaften zu überprüfen, die nun lange stillstanden, Lieferungen müssen eingeräumt werden. „Die Kaffeemaschine muss auch wieder in Gang kommen“, sagt Wolf. 65 Plätze bietet der Außenbereich des Ratskellers.

Die Vorschriften sind klar: Piktogramme anbringen, die auf die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln hinweisen. Voranmeldung per Telefon oder Mail und Kontaktnachverfolgung, die der Ratskeller per Zettel regelt. Mit der App beschäftigt sich Daniela Wolf derzeit noch. Ein Test ist in Thüringen nicht nötig, um mit einem anderen Haushalt im Biergarten zu sitzen. Auch wenn die Zeit der geschlossenen Türen hart war, haben Daniela Wolf und René Friedemann klug gewirtschaftet, um die Flaute zu überstehen, mit Abholung und Lieferung zu bestimmten Zeiten. Sonntagmittags lief es sehr gut: „Da haben wir neue Stammkunden gewonnen, die ihren Beitrag dazu leisten wollten, dass es uns auch nach dem Lockdown noch gibt“, erinnert sich Wolf. „Das hat einem ganz viel Wärme gegeben.“

So einfach und unkompliziert wie möglich

Andy Staudacher von der Gaststätte „Am Stausee“ in Fockendorf steht schon in den Startlöchern und hofft auf gutes Wetter. Auch wenn er mit seiner überdachten Terrasse auch dem Nieselregen trotzen kann. Bis zu 600 Gäste kann er in seinem weitläufigen Außenbereich bewirten. „Da ist genügend Platz für alle. Die Gäste geben bei der Essensbestellung ihren Kontakt an, bekommen eine Nummer und holen ihr Essen, sobald die Nummer ausgerufen wird.“ So einfach und unkompliziert wie möglich soll es laufen. In den vergangenen Monaten hat ihm sein Essen auf Rädern den Hals gerettet, wie Staudacher sagt. „Das haben wir uns über zehn Jahre aufgebaut. Und diese Kontakte kriegst du nicht über ein Jahr Pandemie.“

Von Katharina Stork