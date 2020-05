Ausflügler bevölkern Freisitze im Altenburger Land – mit Hygieneauflagen

Altenburg

Endlich wieder ein bisschen Freisitz-Flair und Gastro-Gemütlichkeit: Das erste Wochenende nach der Wiederöffnung der Gaststätten, Cafés und Biergärten seit dem Corona-Lockdown setzte im Altenburger Land zahlreiche Ausflügler in Bewegung. Zwar kann von unbeschwertem Miteinander keine Rede sein: Die Bedienungen tragen überall Mundschutz, es gibt Desinfektionsspender, die Tische sind weiter auseinandergezogen, die Gäste müssen Abstand wahren. Trotzdem herrscht verbreitet Erleichterung, dass zumindest die Absperrbänder und Geschlossen-Schilder verschwinden können. Denn die vergangenen Wochen haben den Gastronomen sehr zugesetzt.

Von 500 auf 300 Plätze

In der Stauseegaststätte in Fockendorf sitzen am Samstagmittag rund zwei Dutzend Gäste. Sie freuen sich am schönen Wetter und der Möglichkeit, mal herauszukommen aus den eigenen vier Wänden. „Die rund 500 Biergartenplätze haben wir auf 300 reduziert, um den notwendigen Abstand zu gewährleisten“, berichtet Betreiber Andy Staudacher. „Nach jedem Gast werden die Tische desinfiziert, anstelle von Salzstreuern geben wir kleine Portionsbeutelchen für Salz und Pfeffer aus.“ Auf Tischdecken wird draußen bewusst verzichtet, und drinnen im Gastraum findet ein lustiges innovatives Konzept Anwendung: Alle Tischplatten sind mit Smileys dekoriert. Die lächelnden laden zum Platz nehmen ein, die traurigen auf jedem zweiten Tisch bedeuten, dort darf niemand sitzen.

Gäste genießen das Flair

Leni Franke (5) hat mit ihren Eltern und ihrem Stofflöwen einen Ausflug mit dem Rad von Altenburg nach Fockendorf gemacht. „So können wir eine Radtour mit dem Mittagessen verbinden und außerdem gibt es hier einen Spielplatz“, freut sich die Mutter. Und während sie ein Glas Wein genießt und das Mädchen sehnsüchtig auf ihre Pommes wartet, unterhält sich der Papa mit den Gästen am Nebentisch. Sie kennen sich. Die Tischnachbarn kommen aus Thräna und sind Fockendorf-Fans. „Wir kommen öfters hierher. Schön, dass wieder geöffnet ist“, sagt Claudia Glombik. „Wir haben uns immer mal das Essen nach Hause liefern lassen. Doch hier zu essen, ist wesentlich schöner.“

Vorerst keine Live-Konzerte

Mit dieser Einschätzung sind die Thränaer nicht alleine. „Die Männer wollen endlich mal wieder Fassbier trinken. Sie haben das Flaschenbier satt“, schildert Gaststätteninhaber Staudacher. An der Wand neben der Essenausgabe wird bereits für eine Männertagsabstandsparty geworben. Musikalisch bleibt das Programm allerdings noch gedämpft. „Da die Größe der Bühne nicht den notwendigen Abstand gewährleistet, fallen die beliebten Sommerkonzerte mit Live-Kapellen im Biergarten aus“, sagt Andy Staudacher. „Doch jeden Sonntag wird es Unterhaltungsmusik mit DJ Bonzay geben, damit die Gäste die gewohnte Atmosphäre nicht ganz vermissen müssen.“ Die Hoffnungen des Gastwirtes ruhen nun vor allem auf Pfingsten und schönem Wetter. Schließlich fehlen acht Wochen Umsatz. Ursprünglich waren die Auftragsbücher für den Frühling voll. Ostern war ausgebucht, dazu die Jugendweihen, Familienfeiern – alles weggefallen. Storniert. Hochzeiten wurden auf 2021 verschoben.

Renovieren in der Zwangspause

Es vieles aufzuholen, daran lässt auch Jürgen Junghans vom Biergarten in der Altenburger Zschernitzscher Straße keinen Zweifel. Zwar habe er Soforthilfe erhalten: „Nach nur dreieinhalb Wochen war sie da. Sie orientierte sich an meinen Umsätzen im letzten Jahr und an meinen Fixkosten.“ Trotzdem schmerzte die Zwangspause. Jürgen Junghans nutzte sie für Renovierungsarbeiten. „Ich habe auch immer noch an Abholer verkauft. Doch das brachte nicht einmal zehn Prozent des sonst üblichen Umsatzes. Davon leben hätte ich nicht können.“

Jürgen Junghans (links) empfängt die Gäste in seinem Altenburger Biergarten mit Mundschutz. Quelle: Christiane Leißner

Das erste Biergarten-Wochenende nach dem Lockdown: Auch für Junghans ein Neustart auf Raten. Die Zahl der Plätze draußen ist von 25 auf 13 reduziert. Die Bierstube ist ganz geschlossen. Eigentlich. Die bewährte Knobelrunde, bestehend aus drei Personen, hat für diesen Montag schon ihr Kommen angekündigt, kaum dass sie von den Lockerungen erfahren hat. „Mehr geht aber nicht in dem kleinen Raum“, erklärt Junghans.

Knifflige Konzeptwirtschaft

Gastwirtschaft in Zeiten von Corona, das ist vor allem Konzeptwirtschaft. Viele Stunden hat Jörg Kebbel von der Altenburger Hofgärtnerei in die neuen Sicherheitsvorkehrungen investiert. „Es gibt dazu leider keine allumfassende Thüringer Website, stattdessen viele verschiedene manchmal widersprüchliche Informationen. Diese Recherchearbeit hält auf“, beklagt Kebbel. Außerdem: „Kaum habe ich die entsprechenden Infos gefunden und in unser Sicherheitskonzept eingepasst, gibt es Änderungen aus Erfurt.“

Soforthilfe für Hofgärtnerei

Auch der Chef der Hofgärtnerei hat Soforthilfe erhalten. „Die reichte allerdings erst mal nur für drei Tage, weil Strom und Wasser zu bezahlen und Löhne vorzuschießen waren, ohne Einnahmen verzeichnen zu können. Etwa 90 Prozent meines Umsatzes mache ich mit Gesellschaften, das alles ist plötzlich weggebrochen. Diese Einbußen werden wir das ganze Jahr nicht einholen können“, so Kebbels Befürchtung.

An der Rothenmühle bei Posterstein herrscht Betriebsamkeit. Auch viele Radfahrer halten an. Quelle: Mario Jahn

So ist das erste Wieder-offen-Wochenende im Altenburger Land ein Moment der gemischten Gefühle. Aber es überwiegt wohl die Aufbruchstimmung. So auch in der Rothenmühle bei Posterstein, wo sich am Wochenende zahlreiche Ausflügler tummeln, vielfach mit dem Fahrrad angereist. Und im Botanischen Erlebnisgarten Altenburg, wo das historische Sommerhaus wieder offen ist – und es zum ersten Mal seit Langem wieder nicht nur nach Blüten und Kräutern, sondern auch nach Kaffee und Kuchen duftet.

Von Christiane Leißner