Altenburg

Im Altenburger Land wächst die Wahrscheinlichkeit neuer Corona-Schutzmaßnahmen im Bereich der Gaststätten, Fitnessstudios, Schwimmhallen, Hotels und öffentlichen Veranstaltungen. Denn der Landkreis bewegt sich an der Schwelle zur sogenannten Warnstufe 1. Sie tritt in Kraft, wenn die Zahl der Infizierten und die Zahl der im Krankenhaus mit Covid-19 behandelten Personen im Wochenverlauf steigt.

In Bezug auf die Infektionen zeigt die Kurve seit rund einer Woche konstant nach oben. Am Dienstag meldete das Landratsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 32,8. Bei 35 erreicht sie das Warnstufenniveau. Allerdings ist die Inzidenz laut der gültigen Thüringer Corona-Verordnung nicht mehr das einzige Kriterium, sondern lediglich der sogenannte Leitindikator. Relevant sind darüber hinaus zwei Zusatzindikatoren: einerseits die Zahl der Krankenhauseinlieferungen von Personen mit Covid-19-Infektion innerhalb von sieben Tagen mit Wohnort im Altenburger Land; andererseits die Auslastung der Intensivbetten thüringenweit.

Krankenhauseinlieferungen sind schnell veränderlicher Wert

Der letztgenannte Wert steigt seit Tagen allmählich, hat sich zum Dienstag binnen etwa einer Woche auf 1,4 verdoppelt – ab 3,0 reicht es für die Warnstufe 1. Der zweite Zusatzindikator hingegen erweist sich als schnell veränderlicher, kaum absehbarer Wert. Es genügen im Klinikum vier neue Corona-Patienten aus dem Altenburger Land innerhalb einer Woche, um die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz auf Warnstufe 1 zu bringen. Die Dauer des Krankenhausaufenthaltes spielt dabei keine Rolle. Es zählt allein der Zeitpunkt der stationären Aufnahme in Verbindung mit Covid-19.

Ein Patient in Behandlung

Am Dienstag befand sich in Altenburg eine Person stationär in Behandlung, übers vergangene Wochenende waren es mal zwei. Der zweite wurde allerdings aus der Statistik des Kreises genommen – möglicherweise weil sein Wohnort woanders liegt. Der genaue Grund war am Dienstag im Gesundheitsministerium nicht zu erfahren.

Fakt ist: Erreicht einer der Zusatzindikatoren das Warnstufen-Level und liegt zugleich die Sieben-Tage-Inzidenz über 35 und bleibt dieser Zustand mindestens drei Tage erhalten, muss der Landkreis Maßnahmen ergreifen. Per Allgemeinverfügung, in Abstimmung mit Landesverwaltungsamt und Gesundheitsministerium.

Laut Thüringer Eindämmungs-Erlass wird in der Regel zunächst die Testpflicht ausgeweitet – zum Beispiel auf geschlossene Räume in Gaststätten, Sportstätten und Quartieren für touristische Übernachtungen. Lässt sich damit das Infektionsgeschehen nicht ausbremsen, folgen Kontaktbeschränkungen in geschlossenen Räumen. Erst wenn die Indikatoren sieben Tage lang den Schwellenwert unterschreiten, wird wieder gelockert.

Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen angestrebt

Der Freistaat pocht allerdings auf Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und Berücksichtigung etwaiger Ausbruchsherde. „Die Maßnahmen werden auch davon abhängen, wie sich die Infektionsschwerpunkte darstellen“, sagt Amtsarzt Prof. Stefan Dhein auf Anfrage. „Wenn mehr Kitas und Schulen betroffen sind, muss die Lösung mit dem Bildungsministerium abgestimmt werden, und sie wird anders sein, als wenn vornehmlich Betriebe betroffen sind.“ Definitive Aussagen über konkrete Maßnahmen seien deshalb noch nicht möglich.

Der Amtsarzt geht allerdings davon aus, dass ab nächste Woche durch den Schulbeginn die Infektionsfälle im Landkreis deutlich häufiger werden. Davon sei auszugehen, „da es für Kinder unter zwölf Jahren noch keinen Impfstoff gibt, die Delta-Variante etwa so ansteckend ist wie Windpocken, die Zweitimpfquote im Landkreis bei 50 Prozent liegt und vor allem ältere Personen geimpft sind“. Voraussichtlich, so Dhein, werden Kinder, Jugendliche und Personen unter 50 Jahre am stärksten betroffen sein. Auch jetzt schon handele es sich bei den Corona-Erkrankten im Landkreis vor allem um Personen unter 60 Jahre.

Personalreserve fürs Gesundheitsamt

Das Gesundheitsamt des Altenburger Landes sei auf ein wachsendes Infektionsgeschehen vorbereitet: „Es sind eingespielte digitale Lösungen für Befundübermittlung, Kontaktnachverfolgung und so weiter in Betrieb“, schildert Dhein. Es gebe eine geschulte Personalreserve für das Gesundheitsamt, die auf Abruf aktiviert werden könne. Außerdem sind „PCR-Testzentrum und Schnelltestzentrum vorhanden und entsprechend auch für steigenden Bedarf ausgestattet“.

Von Kay Würker