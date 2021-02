Gebeuteltes Elefantenreservat: Warum die Starkenberger Tiere jetzt Hilfe brauchen

Starkenberg

Corona, Winterchaos. Wenn es kommt, dann kommt es geballt. So geht es gerade vielen Menschen und auch Tieren, welche auf Versorgung in großem Maße angewiesen sind. Auch die Tiere im Elefanten-Erlebnispark Starkenberg sind betroffen. „Wir mussten schließen, bevor es richtig losging“, sagt Hardy Weisheit, Betreiber des Reservates.

Lockdown verhindert „Winterwunderwelt“

Geplant war eine „Winterwunderwelt“, in die Geld investiert worden sei. Auch eine Eislaufbahn wurde angemietet. Dann kam der Lockdown. „Hätten wir das vorher gewusst, dann hätten wir das Geld direkt in Futter für unsere Tiere gesteckt“, bedauert Weisheit.

Versprochene Soforthilfen von der Regierung kamen nicht. Auch nicht bei anderen Schaustellern oder Zirkusbetreibern, schildert Hardy Weisheit, der selbst Mitglied im Deutschen Zirkusverband ist. Dann auch noch der Einbruch: Im Oktober sind Unbekannte in das Areal im Ortsteil Kostitz eingebrochen. Die Täter drangen in die Werkstatt über dem Elefantenhaus ein, nahmen mit, was nicht niet- und nagelfest war – Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Schweißgeräte. Der Erlebnispark sei nun schon seit Wochen auf Spenden angewiesen, sagt Hardy Weisheit. Das Spendenkonto ist auf der Homepage des Parks benannt (www.erlebnispark-starkenberg.de).

Schnee richtet weiteren Schaden an

Weisheit ist es allerdings wichtig, dass sein Park nicht als Bettelreservat abgestempelt wird. „Es ist ja nicht nur die Coronasituation, sondern auch der harte Winter“, sagt er. In der Nacht zum 8. Februar waren Weisheit und seine Mitarbeiter in der Nachtschicht aktiv. „Unsere gebauten Carports, welche als Futterlagerstellen dienen, haben dem Gewicht des Schnees nicht standgehalten. Wir kamen mit dem Freischaufeln kaum hinterher und trotz aller Mühe ist vieles kaputt gegangen.“

So würden nun auch Sachspenden dringend benötigt. Futter, Starkstromkabel, Wasserschläuche, Holz, Metall und auch Heizöl. „Wir haben hier momentan dreifach höhere Heizkosten als sonst. Unsere exotischen Tiere brauchen immer eine Temperatur von um die 20 Grad. Durch die Kälte draußen ist der Verbrauch an Heizöl aktuell noch viel höher als gewohnt.“

Spendenboxen in Bäckerei-Filialen

Weisheit bekommt nun die Hilfe einer Zwenkauer Bäckereikette. Das Unternehmen Hennig habe sich spontan bereit erklärt, in seinen Filialen in Altenburg und im Umland Spendenboxen aufzustellen. Diese werden dort im Laufe der nächsten Tage Einzug halten. „Das Backhaus hat nicht eine Sekunde gezögert, die Hilfe wurde schon im ersten Telefonat zugesichert. Ich bin sehr dankbar“, berichtet Hardy Weisheit.

Auch die Leitungen der Kaufland-Märkte in Altenburg-Nord und -Südost hätten sich inzwischen dazu entschlossen, die Tiere und den Zirkusbetrieb zu unterstützen. Auch dort werden in den nächsten Tagen Spendenboxen aufgestellt, kündigt Weisheit an.

Mit diesen festen Anlaufstellen für Spender soll auch ein Ärgernis enden, das Weisheit seit Monaten beschäftigt. Betrüger geben vor, für den Erlebnispark Geld zu sammeln, klingeln an Haustüren oder sprechen Leute auf der Straße an. So geschehen beispielsweise im November, als ein falscher Spendensammler in der Meuselwitzer Innenstadt unter falschen Angaben in die eigene Tasche wirtschaftete (die OVZ berichtete). „Wir gehen definitiv nicht von Tür zu Tür, dafür ist gar keine Zeit“, betont der Zirkuschef.

Auch Patenschaften helfen

Wer sich aktiv einbringen möchte, könne auch eine Patenschaft für eines der 50 Tiere in Starkenberg übernehmen. „Es gibt unter anderem Pferde, Elefanten, Zebras und kleine Alpakas. Dabei beginnen die Patenschaften mit einem Beitrag von monatlich 25 Euro für ein Alpaka oder Pony und staffeln sich 50 Euro für einen Elefanten.“ Die Patenschaft kann für ein Jahr oder auch länger abgeschlossen werden. Wer will, kann sein Tier besuchen, es pflegen oder mit ihm spazieren gehen, sagt Weisheit. „Wir freuen uns über jeden Interessenten.“

Bei Fragen und Anliegen ist Hardy Weisheit unter der Nummer 0178 5537356 erreichbar.

Von Mary Anne Härtling