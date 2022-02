Gedämpfte Shoppinglust: Altenburger Innenstadt hält noch Winterruhe

Altenburg

So schön war noch keiner unter den Sonnabenden 2022. Strahlend blau der Himmel und die Sonne gibt alles, was Mitte Februar schon möglich ist. Entsprechend gefragt sind an diesem Vormittag die Sitzplätze auf der Sonnenseite des Altenburger Markts. Jung und Alt haben sich niedergelassen, tanken mit einem Lächeln auf dem Gesicht eine Dosis Vitamin D. Wer jedoch den aufkommenden Wunsch nach einer Kugel Erdbeer-, Vanille- oder Schoko-Eis stillen möchte, musste sich noch genau einen Tag gedulden. Erst am Sonntag erklärte das „Venezia“ seine Winterpause für beendet, am Montag eröffnet direkt nebenan das alte „Blue Ice“ als „Eis & Café“ in neuem Gewand.

Endlich wurde der Sonnabend seinem Namen mal wieder gerecht. Quelle: Maike Steuer

Altenburg hält noch Winterruhe

Generell fühlt es sich an, als halte die Altenburger Innenstadt noch Winterruhe. Einige Geschäfte, wie die „Kleine Kaufhalle“ in der Baderei legen an diesem Samstag ein Päuschen ein, das Deko- und Haushaltswarengeschäft Eichler hat nur noch unter der Woche von 10 bis 14 Uhr geöffnet, die Parfümerie Burger gegenüber samstags immerhin von 9 bis 12 Uhr. „Dass die Leute mehr online shoppen, macht sich schon bemerkbar. Aber auch, dass viele aktuell keine Lust haben, bummeln zu gehen, weil sie nicht wissen, welche Regeln grad gelten“, hat Mitarbeiterin Kathleen Thieme beobachtet. Aber der Sonnenschein motiviere ungemein beim Durchhalten, merkt sie mit einem Lächeln an.

Wenig los auf dem Altenburger Markt trotz Markt. Quelle: Maike Steuer

Ganz ohne G wär schöner

Ähnliches haben Floristin Kathleen Mahler und ihre Kolleginnen in den vergangenen Monaten und Jahren erlebt. Trotz des unmittelbar vor der Tür stehenden Valentinstags sei noch relativ wenig los, so die Chefin. „Aber das wird noch. Valentinstag fällt ja dieses Jahr auf einen Montag. Da setze ich auf den Sonntag.“ Es sei dieser unkaputtbare Optimismus, der sie und ihr Team durch die Pandemie getragen habe, sinniert die Floristin. Blumen kriege bei ihr jeder, im Zweifel auch vor der Tür. „Wir haben extra eine Klingel für jene angebracht, die den Laden nicht betreten können oder wollen“, erzählt die Floristin. Was es brauche um die Leute zurück in die Läden zu locken? „Mehr Unbeschwertheit“, antwortet sie prompt, „am liebsten ganz ohne G. Platz genug haben wir und vorsichtig kann man ja trotzdem sein.“

Da geht noch mehr

Trotz Samstagsmarkt ist die Zahl der Spazierenden, die über den Marktplatz schlendern, überschaubar. „Versteh’ ich gar nicht, dass nicht mehr Leute bei dem Wetter draußen sind“, wundert sich eine ältere Dame, die mit ihrer Bekannten quatschend vor Rossmann steht. Sie hat Recht: Ganz gleich ob bei Apollo, bei Müller oder in der Schnuphaseschen Buchhandlung – gestöbert wird zwar überall, doch das „Da geht noch mehr“-Gefühl gesellt sich stets dazu.

Hoffen auf den März

„Januar und Februar sind generell schwierig. Da ist bei vielen das Geld alle, weil Versicherungen und Ähnliches gezahlt werden müssen“, spricht Katrin Reimann aus ihrer langjährigen Erfahrung als Verkäuferin im Schuhladen „Walkers“ am Weibermarkt. „3G ist schon besser, aber viele schrecken die Regeln ab.“ Umso mehr weiß Chefin Christine Kramke die Treue ihrer Stammkunden zu schätzen. „Unser Vorteil zum Online-Shopping ist die persönliche Beratung. Dafür nehmen wir uns viel Zeit und das schätzen die Leute“, erzählt sie. Auch die Gespräche seien intensiver geworden – mit den Kunden genauso wie im Team. „Ich mach das jetzt seit 27 Jahren. Da habe ich schon so einiges durch. So schnell erschüttert mich nichts mehr“, zeigt sie sich optimistisch. Katrin Reimann setzt derweil große Hoffnung in den März: „Da kommen die Stiefel weg und die Kinder brauchen Halbschuhe.“

Von Maike Steuer