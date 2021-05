Sie erfreuen das Auge und vor allem Insekten – und es werden immer mehr: Im Altenburger Land liegen Blühwiesen derzeit neu im Trend. Ob in Schmölln oder Gößnitz, Rositz oder Altenburg: Neue Blühpatenschaften sorgen für reichlich Zuwachs in diesem Jahr.

Die neue Blühwiese an der August-Bebel-Straße in Schmölln ist die erste innerstädtische in der Knopfstadt. Quelle: Mario Jahn