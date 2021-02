Altenburg

Am Freitagnachmittag fand die große Siegerehrung des Regionalwettbewerbs „Schüler experimentieren – Jugend forscht“ Ostthüringen statt. Pandemiebedingt jedoch nicht wie gewohnt im Kulturhaus in Rositz, sondern über eine Videokonferenz. Hinzugeschalten wurden unter anderem Jurymitglieder, die die Laudatio für die Erstplatzierten hielten. Außerdem sorgte unter anderem die Vogtland Philharmonie für musikalische Einlagen.

63 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 30 Projekten zählten die beiden Wettbewerbe, wobei sich „Jugend forscht“ mit 16 Projekten an 15- bis 21-Jährige richtet und „Schüler experimentieren“ mit 14 Projekten an Jüngere Teilnehmer ab Klasse 4.

„Schüler experimentieren“: Leuchtfiguren auf Platz 1

Bei „Schüler experimentieren“ holte Hannes Schmidt vom Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln einen 1. Platz im Arbeitsfeld Mathe. Sein Projekt „Stellenberechnung von Pi mit Hilfe einer JavaScript-Programmierung schnell wie nie“ überzeugte die Jury auf ganzer Linie. Der 13-Jährige befasst sich schon seit mehreren Jahren mit der Mathematik. Ihm bereitet große Freude, was für andere böhmische Dörfer sind: Hannes Schmidt beschäftigte sich mit diversen Komplexitätsanalysen und schaffte es, trotz weniger bis keiner Kenntnisse im Bereich des Programmierens ein JavaScript- Programm zu schreiben. Dafür erntete er auch noch drei Sonderpreise.

Eine Erstplatzierung im Feld Technik sicherte sich Bea Böttger von der Freien integrativen Grundschule Känguru im Altenburger Ortsteil Ehrenberg. Im Rahmen ihres Projektes „3D-Druck mit Effekt“ experimentierte die Schülerin mit Leuchtpulver und stellte eigene Leuchtfiguren aus Harz her. Dafür gab es auch den Sonderpreis der VR-Bank Altenburger Land. Bea Böttger produzierte auch Figuren aus Schokolade. Das hat Spaß gemacht – vor allem das anschließende Essen.

„Jugend forscht“: Neozoen und Neuroprothesen

Aber auch die Älteren waren mit Wissenshunger bei der Sache, punkteten bei „Jugend forscht“. So etwa im Bereich der Biologie, wo Conrad Linzner vom Lerchenberggymnasium den 1. Platz sowie den Sonderpreis des Thüringer Bildungsministeriums holte. Sein umfangreiches Projekt „Neophyten und Neozoen in Schmölln und Umgebung“ beeindruckte die Juroren. Der Schüler verglich hierbei Untersuchungsdaten von 2017 und 2020 miteinander. Es ging darum herauszufinden, wie wohl sich Neobiota, also eingeführte und nicht einheimische Tier- und Pflanzenarten, rings um Schmölln ausbreiten und ob sie die heimische Flora und Fauna verdrängen. Conrad Linzner ist schon seit vielen Jahren Teilnehmer bei „Jugend forscht“ – das Biologiestudium wird nun sein nächster Schritt sein.

Überzeugte mit Flora und na: Conrad Linzner vom Lerchenberggymnasium. Quelle: Mario Jahn

Emil Pfeuffer ging mit einer praktischen Erfindung an den Start. Der Schüler des Friedrichgymnasiums präsentierte den „Tee Timer“ – Platz 1 im Bereiche Technik. „Emil hatte festgestellt, dass Tee sehr bitter schmeckt, wenn er zu lange zieht“, schilderte Uwe Heiber in seiner Laudatio für den Erstplatzierten. „Emil konstruierte eine Vorrichtung, die den Teebeutel mittels Hebel nach der gewünschten Zeit entfernt. Der Beutel wird, nachdem er abgetropft ist, auf eine Ablage gelegt und es kommt ein Signalton.“

Platz 1 in der Physik sowie zwei Sonderpreise gingen an eine Arbeitsgruppe des Friedrichgymnasiums: an das Projekt „Faser-Bragg-Gitter und deren Potenzial zur Anwendung im Bereich der Neuroprothesen“, eingereicht von Malte Reinstein, Johanna Rackete und Lilly Schuster. Ihr Ziel: die Verbesserung der Neuroprotetik und die damit verbundene Hilfe für gehandicapte Menschen.

Forschung im Dienste Gehandicapter: Johanna Rackete, Lilly Schuster und Malte Reinstein vom Friedrichgymnasium. Quelle: Mario Jahn

Weitere Platzierungen und Sonderpreise im Wettbewerb „Schüler experimentieren“

Lerchenberggymnasium: Emmy Runge und Lilith Johanna Schulz erhalten den Sonderpreis der Gemeinde Rositz für ihr Projekt „Wie lernt Generation Z? Lernmethoden und Lerntendenzen

Christliches Spalatin-Gymnasium: Hanna Theresia Steinhäusser und Amy-Lotta Herbst gehen als Drittplatzierte aus dem Fachbereich „Arbeitswelt“ hervor und erhalten den Sonderpreis des Lehrerverbandes Thüringen für ihr Projekt „Vorschläge zur Reduzierung des Verpackungsmülls bei McDonalds“

Roman-Herzog-Gymnasium: Lena Johanna Köhler und Thao Vi Phan belegen den 2. Platz im Fachbereich „Biologie und erhalten den Sonderpreis der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft Thüringen für ihr Projekt „Langohren in der Wettelswalder Kirche- Artbestimmung und konkrete Schutzmaßnahmen“

Weitere Platzierungen und Sonderpreise im Wettbewerb „Jugend forscht“

Regelschule am Eichberg: Michael Ehrich, Robby Neunübel und Elmar Zöpel erhalten den Sonderpreis der Stadt Schmölln und den Sonderpreis der VR-Bank Altenburger Land für ihr Projekt „Fahrradwege in und um Schmölln“

Friedrichgymnasium: Friedemann Puhl, Max Kämpfe und Alice Scholz belegen den 3. Platz im Bereich der Geo- und Raumwissenschaften. Ihr Projekttitel: „Altenburg – Stadtgestaltung mit Zukunft“. Ebenso erhielten sie den Sonderpreis der Sparkasse Altenburger Land und den Sonderpreis der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa)

Friedrichgymnasium: Melina Evert und Lannie Hänsch erhielten den 2. Platz im Bereich Physik und Sonderpreise der Ewa und der VR-Bank für ihr Projekt „Die Antriebsarten der Zukunft – Solarenergie und Elektroautos“

Friedrichgymnasium: Julian Wilkens und Friedrich Reuschel landen auf Platz 3 im Fachbereich Physik und erhalten einen Sonderpreise der Ewa und den Sonderpreis Energiewende für ihr Projekt „Brennstoffzellen vs. Batterie“

Von Mary Anne Härtling