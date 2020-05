Gefährlich bis sehr gut: Ramelows Vorstoß löst im Altenburger Land geteiltes Echo aus

Altenburg

Der Vorstoß von Ministerpräsident Bodo Ramelow, bald auf landesweite Corona-Schutzvorschriften verzichten zu wollen, ist im Altenburger Land auf ein geteiltes Echo gestoßen. Am Wochenende hatte der Linken-Politiker angekündigt, dass an die Stelle des landesweiten Lockdowns lokale Regeln abhängig vom örtlichen Infektionsgeschehen treten und die Menschen mehr Eigenverantwortung übernehmen sollen.

Angst vor zweiter Welle

„Ich glaube, dass viele Menschen mit einer solchen Ankündigung verunsichert werden“, sagt Simone Preißler. Denn damit mache ja nun nicht nur jedes Bundesland, was es will, sondern bald jeder Kreis, jedes Dorf und jede Schule, meint die Leiterin des Lerchenberg-Gymnasiums Altenburg. „Wenn aber jeder macht, was er will, wird es gefährlich.“ Man sollte nun nicht alles riskieren, was in den letzten Wochen erreicht wurde. Für sie sei fraglich, ob der Verzicht auf den Mundschutz richtig sei. „Ich persönlich habe Angst, wenn es zu einer zweiten Welle kommt.“

Kein unnötiges Risiko eingehen

Ähnlich sieht dies Marina Mönnich. Sie tue sich sehr schwer damit, wenn Gottesdienste schon bald wieder in der Kirche stattfinden dürfen, sagt die Pfarrerin im evangelisch-lutherischen Kirchspiel Mehna-Dobitschen der OVZ. Als sicherer empfinde sie, die Andachten im Freien stattfinden zu lassen, so wie sie das in Dobitschen jeden Sonntag im Pfarrgarten praktiziere. Das sei problemlos bis in den Oktober hinein praktikabel. „Wir sollten kein unnötiges Risiko eingehen und das Virus nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

OB Neumann sieht weitere Verwirrung

Auch Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) findet vollständige Lockerungen problematisch. „Damit sind die restriktiven Entscheidungen der letzten Wochen kaum zu rechtfertigen und es entsteht ein Flickenteppich auf kommunaler Ebene“, sagte der 42-Jährige. „Das verwirrt die Menschen, so dass sie die Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen gar nicht mehr ernst nehmen.“ Dennoch sei er für weitere Lockerungen. „Vor allem in Schulen und Kitas, um – bei entsprechenden Hygieneregeln – Eltern wieder ein geregeltes Arbeiten zu ermöglichen.“

Kulturschaffende sind vorbereitet

Was die Ankündigungen von Ramelow konkret für Kulturveranstaltungen bedeuten und wie die Verantwortlichen im Landkreis entscheiden, „ist derzeit doch noch völlig unklar“, sagt Thomas Trummer, 2. Vorsitzender des Jazzklubs Altenburg. „Falls die Kontaktsperren und Abstandsregelungen wirklich aufgehoben werden sollten, sind wir auf jeden Fall vorbereitet.“ Unser Herbstprogramm steht, wir könnten im September wieder loslegen. Bleiben für die Kultur aber strengere Vorgaben, wird das nicht möglich sein. Denn bei unseren Konzerten geht es nun mal eng zu, kann man Körperkontakt nicht ausschließen. Als kleiner Verein mit 30 Mitgliedern haben wir zudem gar nicht die Kraft, ein zweistündiges Konzert fünf Stunden vor- und acht Stunden nachzubereiten, um alle Hygieneregeln einzuhalten. Wir können auch nicht nur 30 Prozent der Besucher reinlassen, denn dann müsste die Karte das Dreifache kosten.“

Wirtschaft begrüßt Lockerungen

Dass die Vorschriften gelockert werden, findet Helga Jungbeck sehr gut. Vor allem Kindergärten und Schulen müssten doch endlich geöffnet werden, damit die Menschen wieder regelmäßig zur Arbeit gehen können, fordert die Geschäftsführerin der Altenburger Senffabrik. Von daher begrüße sie die angekündigten Lockerungen sehr. Allerdings werde die Verantwortung von der Landesregierung nach unten abgeschoben. Die Politiker vor Ort werden dann sehr vorsichtig agieren, weil niemand verantwortlich sein will, wenn etwas passiert.

