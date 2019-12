Gefeierte „Schneewittchen“-Premiere in Altenburg

Altenburg

Weihnachtszeit ist Märchenzeit – logisch. Doch wenn es ums Weihnachtsmärchen an deutschen Theatern geht, können Regisseure der Versuchung, die uralten Geschichten zu modernisieren, selten widerstehen. So geschehen beispielsweise am Landestheater Altenburg vor zwei Jahren, als vom „Gestiefeltem Kater“ kaum mehr als der Titel übrig blieb und dem Titelhelden zum großen Unverständnis der Kinder auch noch der Schwanz fehlte. 2018 kam dann ein moderner Weihnachtsspaß mit Liedern von Gerhard Schöne auf die Bühne.

„Richtiges“ Märchen aus dem Hause der Gebrüder Grimm

Umso größer der Wunsch auch vom hiesigen Theaterverein, der die Inszenierung alljährlich nicht unerheblich unterstützt, endlich wieder ein „richtiges“ Märchen zu sehen. Das hat Schauspieldirektor Manuel Kressin zugesagt und die Sache diesmal gleich selbst in die Hand genommen. Er entschied sich mit „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ erneut für einen Klassiker aus dem Hause der Gebrüder Grimm. Gradlinig wolle er die Geschichte erzählen, eng an der Vorlage. Sogar der gläserne Sarg fehle nicht, und „alle Tiere im Wald haben Schwänze“, versprach Kressin im Vorfeld augenzwinkernd. Am Sonntagnachmittag erlebte das Stück nun seine Premiere im Theaterzelt – nach 75 Minuten vom Publikum lange und herzlich beklatscht, bejubelt und gefeiert.

Eine Inhaltsangabe, und sei sie noch so kurz, erübrigt sich an dieser Stelle. Denn das Schicksal des Mädchens so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz kennt jedes Kind seit zig Generationen. Das Märchen wirklich nur 1:1 und damit vielleicht etwas altbacken zu erzählen, widerstrebte dem Regisseur dann aber doch. Und so hat Kressin die Geschichte erhalten und zugleich wunderbar „aufgemotzt“. Ihm ist gemeinsam mit einem glänzend aufgelegten Schauspielensemble so etwas wie die Quadratur des Kreises gelungen.

Markus Lingstädt (r.) gibt – neben diversen anderen Rollen – auch den Jäger. Johannes Emrich schlüpft auch in die Haut des Hirschs. Quelle: Ronny Ristok

Sprachliche Gags und Situationskomik

Da sind zum einen die zahlreichen sprachlichen Gags, die das Publikum ein ums andere Mal zum Lachen bringen. So als die Königin Schneewittchen fragt, ob sie ihr etwas aus der Stadt mitbringen solle, drei Haselnüsse etwa? Hinzu kommen Situationskomik und kleine neckische Abweichungen vom Original. Da läuft im Wald plötzlich der Wolf mit Rotkäppchens Korb durchs Bild, fängt die als potthässliche Krämerin verkleidete Königin an zu sächseln, kredenzt Schneewittchen den Zwergen ein gesundes Frühstück, ist ein Zwerg über beide Ohren in sie verliebt. Eingebaut sind außerdem einige schwungvolle Lieder (Text: Manuel Kressin/Musik: Olav Kröger), beispielsweise als bei den sieben Zwergen eine Putzparty steigt.

Mathias Rümmler hat die Akteure in klassische, im Fall der Königin sogar prachtvolle Kostüme gesteckt, dafür das Bühnenbild stilisiert und minimalisiert – das Schloss als goldene Krone, den Wald in Pappmaché. Nur der überdimensionale Spiegel, der auf mehr Fragen antwortet als aus dem Märchen bekannt, ist verschnörkelt.

Großartige böse Königin

Die schauspielerischen Herausforderungen sind allein vom Script her sowohl für den in Personalunion als König, Jäger, Koch und Chauffeur agierenden Markus Lingstädt als auch Nolundi Tschudi als wunderschönes Schneewittchen nicht über Gebühr hoch. Sie agieren dennoch mit viel Herzblut. Da bietet die Rolle der Königin für Michaela Dazian weitaus mehr Potenzial. Sie hat es voll ausgeschöpft. Auch wenn die Kinder sie aus verständlichen Gründen sicher nicht mögen, die Erwachsenen zollten ihrer Verkörperung der bösartigen, selbstverliebten Stiefmutter völlig berechtigt den meisten Applaus.

Herrlich böse und hinreißend schräg: Michaela Dazian (r.) wirft sich mit Genuss in die Rolle als Königin. Quelle: Ronny Ristok

Stars der Inszenierung: Die Zwerge

Die wahren Helden und Stars der Inszenierung indes dürften besonders für das junge Publikum die Zwerge sein. Wenn man sieht, mit wie viel beinahe kindlicher Spielfreude Mario Radosin, Rebecca Halm, Johannes Emmrich, Manuel Struffolino, Christian Franke, Denis Sara und Thomas Erdinger agieren, ist allein das den Theaterbesuch wert. Hier bietet der Regisseur gemeinsam mit Dramaturgin Catharina Jacobi Komisches, Tragisches, etwas Klamauk und nicht zuletzt die eine oder andere Botschaft: Man muss auch mal sein Zimmer aufräumen, kann nicht nur Süßes essen und sollte dem Aussehen nicht über Gebühr Bedeutung beimessen. „Schönheit ist vergänglich, ein gutes Herz hält lebenslänglich“ singen zum Schluss alle gemeinsam. Auch die Königin wird nicht des Landes verwiesen, sondern in die Mitte genommen und stimmt – erst widerwillig, dann inbrünstig – in diesen Chor ein. Schön wär’s, wenn das kein Märchen bliebe.

Von Ellen Paul