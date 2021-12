Geflügelpest-Ausbruch im Altenburger Land: Veterinäramt ergreift Maßnahmen

Thonhausen

Die Hiobsbotschaft kam am Donnerstagabend: Bei einem gewerblichen Geflügelhalter in Thonhausen gebe es einen Verdacht auf eine Infektion mit der Geflügelpest im Tierbestand. Das Landratsamt, das über den Fall informierte, skizzierte das zunächst als begründeten Verdacht. Am Freitag allerdings kam die Bestätigung: Der Betrieb ist betroffen.

Das Veterinäramt des Altenburger Landes hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits am Donnerstag gesperrt und Proben zur Laboruntersuchung eingeschickt. Die Ergebnisse lägen nun vor: Es handelt sich um das Aviäre Influenzavirus (HPAIV) vom Subtyp H5, bekannt als Geflügelpest oder umgangssprachlich auch als Vogelgrippe. Eine durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit, die ihren natürlichen Reservoirwirt im wilden Wasservogel hat.

Für Hausgeflügel hoch ansteckend

Für den betroffenen Geflügelhalter bedeutet das nach ersten Informationen, dass der Tierbestand eliminiert werden muss. Denn Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend. Das Veterinäramt wird nötige Maßnahmen einleiten.

Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts erlebte Deutschland und Europa zwischen dem November 2020 und April 2021 die bisher schwerste Geflügelpest-Epidemie. Danach gab es einen Rückgang von Fällen und Ausbrüchen, doch seit Mitte Oktober dieses Jahres seien in Deutschland wieder vermehrt Funde von mit HPAIV infizierten Wildvögeln in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern festzustellen. Auch Fälle von Ausbrüchen bei Hausgeflügel und gehaltenen Vögeln wurden wieder aktenkundig.

Welche Katastrophe ein solcher Ausbruch für Geflügelzüchter bedeutet, zeigte unter anderem der Ausbruch bei Eskildsen, Sachses größter Gänsefarm, im Landkreis Nordsachsen Ende 2020. Wegen eines Falls von Vogelgrippe im Bestand musste das Unternehmen im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten 9000 Tiere töten.

Von Kay Würker