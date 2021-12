Altenburg

Hinter den Mitarbeitern des Veterinäramtes des Altenburger Landes liegt laut Landratsamt ein arbeitsreiches Wochenende. Nachdem am Donnerstagabend mit einem Laborbericht aus dem Friedrich-Loeffler-Institut endgültig ein Ausbruch der Geflügelpest in einem Betrieb in Thonhausen bestätigt worden ist, startete sofort die Seuchenbekämpfung im Landkreis, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dazu gehörte laut Landratsamt als erstes die Tötung aller Hausvögel bei dem betroffenen Halter (LVZ berichtete). „Das konnte am Freitag inklusive Abtransport abgeschlossen werden. Derzeit sind wir dabei, die Reinigung und Desinfektion zu überwachen“, so Amtstierarzt Matthias Thurau. Ebenfalls bereits am Freitag wurde entsprechend der geltenden Richtlinien eine Drei-Kilometer-Schutzzone um die Geflügelmast in Thonhausen angelegt, in der die Vogelgrippe ausgebrochen war.

Bisher keine weiteren positiven Befunde

Am Wochenende sind dann laut Landratsamt alle Geflügelhalter beziehungsweise deren Tiere in diesem Drei-Kilometer-Radius auf das Erregervirus untersucht worden. „Wir haben alle Halter angetroffen, konnten überall zu den Tieren und haben zum Glück keine weiteren positiven Befunde erhalten“, zieht Thurau Bilanz.

Besonders intensiv wurden zwei Hühnermast-Betriebe in Thonhausen und Podelwitz auf den Erreger, das hochpathogene aviäre Influenzavirus vom Subtyp H5N1, untersucht. Beide Betriebe sind auch Kunden des Händlers aus Norddeutschland, der Flugenten in den Betrieb lieferte, der von der Geflügelpest betroffen ist. Bei diesem wurden wenig später Tiere entdeckt, die den Erreger trugen. Weshalb die Annahme im Raum stand, so sei die Vogelgrippe ins Altenburger Land gekommen.

Ansteckung durch Wildvogel wahrscheinlicher

Auf seiner Tour verkaufte der Händler dann weitere etwa 350 Mastküken an die Hühnerhalter in Thonhausen und Podelwitz. „Dort haben wir am Wochenende jedoch keine weiteren positiven Befunde festgestellt. Damit ist die Annahme, dass der Händler den Erreger eingeschleppt hat, erst einmal zurückgetreten“, erklärt Matthias Thurau. Der Amtstierarzt geht nun davon aus, dass es deshalb wahrscheinlicher ist, dass ein Wildvogel die Haustiere angesteckt hat.

Ungeachtet dessen wird die Überprüfung der Geflügelbestände auch in den kommenden Tagen weitergehen. In der sogenannten Überwachungszone, zehn Kilometer um den Ausbruchsherd herum, wird stichprobenmäßig das Hausgeflügel auf Vogelgrippe untersucht. „Die Kontrollen werden entsprechend einer Risikobewertung durchgeführt“, erläutert der Amtsveterinär.

Von LVZ