Bauland in den südlichen Gemeinden des Altenburger Landes ist gefragt. Ein Blick auf bekannte Immobilienseiten und die Nachfrage bei den Bauämtern zeigt, wie groß das Interesse an einem Fleckchen Grün und Eigenheimstandort derzeit ist. Doch sind Plätze überhaupt noch zu bekommen?

Diese Bauplätze in Schmölln sind in Planung

In Schmölln stehen Flächennutzungspläne immer wieder auf der Tagesordnung des Stadtrates. Dennoch: „Aktuell haben wir keine Eigenheimstandorte, perspektivisch wird sich das aber entwickeln“, erklärt Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Die Nachfrage sei auch in Schmölln auf jeden Fall da.

Drei größere Gebiete in Aussicht

Wenn Schrade von „perspektivisch“ spricht, meint er insbesondere drei Gebiete, die künftig Bauland für Eigenheime werden sollen. Das erste findet sich am Hainanger, wo statt einer Kleingartenanlage die Flächen umgewandelt werden und um die 14 Grundstücke entstehen sollen. Ist ein Erschließungsträger gefunden, könnte es dort losgehen. Erschließungsträger entwickeln und vermarkten die Grundstücke, sie sorgen beispielsweise für Zufahrtswege und Wasseranschlüsse.

Am Kummerschen Weg befindet sich der Flächennutzungsplan aktuell im Entwurfsstand. Die Anzahl der Grundstücke ist daher noch nicht festgelegt, werde aber im folgenden Bebauungsplan konkreter. Im Rathaus schätzt man eine Anzahl von rund 30 Bauplätzen.

Gerade erst Thema war das Gebiet am Kapsgraben im Norden der Kernstadt. Hier wären, so Reiner Erler, Bauamtsleiter der Stadt Schmölln, Flächennutzungsplan und Bebauungsplan am Start, müssen aber unter anderem noch von den Trägern der öffentlichen Belange bestätigt werden. Acht bis zehn Grundstücke könnten mit einer Genehmigung hier geschaffen werden. Bei all dem allerdings gilt: Geduld. Auf die Planungszeit angesprochen, sagt Reiner Erler: „Wir sprechen hier leider eher von Jahren als von Monaten.“

Warum gibt es derzeit so wenig Bauplätze?

Von Jahren spricht auch Volker Kutzner. Er kennt den Markt im Süden des Landkreises. Nach der Wende war er sechs Jahre lang Stadtbaumeister in Schmölln, mittlerweile ist er Bauträger und Immobilienmakler in der Knopfstadt. „Die Nachfrage ist ungebrochen“, sagt Kutzner. In vielen Gemeinden, gar nicht speziell in Schmölln oder Gößnitz, habe man lange auf alten Planungen gesessen, so Kutzner. „Man ist davon ausgegangen, dass die Nachfrage nicht so groß wird.“ Die Preissteigerungen der Grundstücke in den Städten und Zinspolitik sowie Preisanstiege in den Städten änderten die Nachfrage. „Selbst vermeintlich unlukrative Grundstücke finden derzeit Interessenten.“

Mit welchen Wartezeiten muss gerechnet werden?

Kurzfristig etwas zu bekommen, ist aktuell ein Glücksfall. „Mittelfristig gibt es ja schon Gebiete in der Region, die kommen“, weiß Kutzner. Doch auch dann, wenn der Erschließungsträger seine Arbeit getan hat, kann es noch bis zu zwei Jahre dauern, bis das Haus steht. Suchende sollten sich bestenfalls an eine Fachfirma wenden und im Rathaus anfragen. „Ansonsten bleibt nur noch, auf ein Gebiet zu warten“, so Kutzner. „Oder ein Grundstück zu kaufen, auf dem bereits ein Gebäude steht. Innerstädtische Baulücken sind dagegen eher selten.“

Eine der wenigen freien Baulücken in Schmölln befand sich Am Vereinshaus, wo mittlerweile schmucke Einfamilienhäuser entstanden sind. Quelle: LVZ

Eine Alternative: alte Bestandsbauten. Die aber sind nicht immer freistehend und oft für mehr als eine Familie ausgelegt. Das Interesse daran ist daher geringer. „Der Eigenheimbesitzer liebt ein freistehendes Haus, denn er läuft gerne um sein Häuschen herum“, sagt Volker Kutzner dazu. Und: Diese Gebäude benötigen nicht selten einen Umbau oder eine Sanierung.

Wie entwickeln sich die Preise?

Von Bieterkriegen, wie beispielsweise bei der Versteigerung der Gärtnerei in Altenburg, sei man in Schmölln und Gößnitz noch entfernt. Kutzner schätzt den Bodenrichtwert für Grundstücke im Süden des Landkreises auf 50 bis 60 Euro pro Quadratmeter. Aber: „Ich könnte mir vorstellen, dass es auch da teurer wird, wenn sich wirklich mal Baulücken auftun. Billiger wird es sicherlich nicht mehr.“

Gibt es Vergabebedingungen in Schmölln?

Sollte es wieder Bauland aus öffentlicher Hand geben, gibt es Überlegungen seitens der Stadt, die Vergabe an bestimmte Bedingungen zu knüpfen. Bis jetzt habe es keine Auflagen oder Bevorzugungen gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Abschließend sei diese Überlegung aber noch nicht besprochen worden.

Wann gibt es Flächen in Gößnitz?

Ein Blick allein auf die Immobilienseiten und die Nachfrage im Bauamt bei der Nachbargemeinde Gößnitz macht klar: Das große Angebot ist auch hier nicht gegeben. Wer auf dem Gebiet der Kommune bauen will, braucht Geduld. „Wir erarbeiten in diesem Jahr einen neuen Flächennutzungsplan“, erklärt der Leiter des Bauamtes, Gunther Kupfer. „Es kann bis zu vier Jahre dauern, bis das alles durch ist.“

Finden sich noch Lücken in Gößnitz?

Einzelne Flächen sind in der Stadt noch zu finden, weiß Kupfer. Leicht abgeben kann die Stadt sie aber nicht, denn zum Teil wurde der Erwerb mit Fördermitteln vollzogen – und daher mit Bedingungen versehen. Sieben oder acht Stück seien es, schätzt Kupfer. Eine andere Möglichkeit ist der Erwerb von Bestandsbauten. „Aber einfach abgerissen werden können diese auch nicht immer, wenn sie an andere Gebäude grenzen“, so Kupfer. Vorher müsse beispielsweise die Statik geklärt werden. Und für den Bau in der Stadt gelten Bedingungen. „Man ist etwas eingeschränkter in der Kreativität, denn die Gebäude sollen sich schon ins Bild einfügen.“

Vergabebedingungen gibt es in Gößnitz nicht. „Wenn Baugrundstücke im Eigentum der Stadt sind, werden diese ausgeschrieben im Amtsblatt“, erklärt Kupfer.

Woher kommt dieser „Siedlungsdruck“?

Für interessierte Bauherren macht derzeit die Inflation geplante Vorhaben noch etwas schwieriger. Der „Siedlungsdruck“, wie Volker Kutzner es nennt, trifft auf den Wertverlust des Geldes. „Jetzt will natürlich keiner gerne sein Haus oder sein Grundstück verkaufen, weil die Angst besteht, dass die Inflation das Geld auffrisst.“ Dadurch kommt noch weniger auf dem Markt. Investitionen in der Region hält Kutzner für klug. „Wir haben hier eine gute Infrastruktur, Schulen, Kitas und Supermärkte und auch die Autobahnen und vielfältige Arbeitsplätze sind nicht weit entfernt.“

Von Vanessa Gregor