Gefunden! Altenburger Skelett „Hugo“ ist wieder bei seiner Familie

Altenburg

Jetzt ist alles noch glücklich zu Ende gegangen. Das künstliche Skelett „Hugo“ verschwand am Sonntag vom Grundstück seiner Familie am Großen Teich in Altenburg. Dort diente es am Halloween-Abend als entsprechende Deko und bewachte den Eingang zum Hof.

Allerdings nicht lange, denn am Abend – Familie Hendel war gerade zum Essen – verschwand der mannshohe Knochenkerl ohne große Spuren und sehr zum Ärger seiner Familie. Die suchte zunächst selber am Großen Teich nach dem Skelett, fand jedoch nur ihren zerstörten Deko-Kürbis auf der Straße. Mehr Erfolg versprach Beatrice Hendels Post in der öffentlichen, lokalen Facebook-Gruppe. Die Beteiligung – in Form von Kommentaren, als geteilter Inhalt oder auch nur mit einem Emoji – war groß. Und groß war auch der Unmut, der sich in den Mitteilungen der Altenburger darunter äußerte. Die Aufmerksamkeit hat geholfen.

Auch die OVZ schrieb am Montag über das Abhandenkommen des Skelettes – und konnte jetzt zur Wiedervereinigung beitragen. Denn: Auch Carmen Siwert hatte online über Facebook vom Diebstahl gehört und war daher aufmerksam unterwegs. „Ich hatte das online mitbekommen und habe dann draußen an der Straßenseite etwas gesehen“, erklärt die Altenburgerin. Sie zögerte nicht lange und schaute genauer nach, was da liegen könnte. Es war „Hugo“. „Das Skelett war in einem gelben Sack“, erzählt sie. Der lag im Stiftsgraben. Eine Mütze hätte er noch aufgehabt. „Vielleicht war ihm kalt“, scherzt sie.

„Hugo“ aus Altenburg, leicht lädiert, aber zurück! Quelle: privat

Siwert erkannte „Hugo“, nahm ihn mit nach Hause, ziemlich schwer sei er gewesen, und meldete sich bei der Tourismusinformation Altenburger Land, bei der auch die Geschäftsstelle der OVZ untergebracht ist. Diese wiederum informierte die Redaktion. Der Kontakt zu Beatrice Hendel war dann nur noch Formsache.

Am Dienstagvormittag ging es dann schließlich schnell. Hendel holte, zusammen mit ihrer Schwägerin Uta, das Skelett bei Carmen Siwert ab und freute sich sehr über die Nachricht und die Rückkehr von „Hugo“. Ende gut, teilt sie der OVZ und auch allen Usern in der Facebook-Gruppe mit. „Bis auf drei fehlende Zähne und einen Schlüsselbeinbruch ist er intakt. Wir freuen uns.“ Am meisten wohl die Kinder – „Hugo“ ist wieder da, das nächste Halloween kommt. Dann hoffentlich ohne ungeplanten Ausflug.

Von Vanessa Gregor