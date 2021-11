Gegenverkehr übersehen – drei Verletzte auf B 93

Altenburg

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend gegen 23 Uhr in Altenburg verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein Mercedes (Fahrer 26) auf der Bundesstraße 93 aus Richtung Altenburg kommend in Richtung Mockern unterwegs und wollte nach links auf die Auffahrt zur B 7 abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW (Fahrer 21), und es kam zum Zusammenstoß.

Neben den beiden Fahrern wurde auch die Beifahrerin des VW verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Bereich der Unfallstelle musste für mehr als eine Stunde gesperrt werden.

Von lvz