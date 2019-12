Gehaltvolle Weihnachtsmärkte auf dem Land

Garbisdorf

Auf einem guten Weihnachtsmarkt sucht der alltagsgebeutelte Besucher mehr als nur Glühwein und Rosterstand. Er möchte die Seele baumeln lassen, etwas Schönes erleben und idealerweise gleich noch Geschenke für seine Lieben finden.

Was das angeht, erhalten die Adventsmärkte auf den Dörfern eine zunehmend höhere Gewichtung. Da wird mit besonderer Hingabe und sehr liebevoll dekoriert und mitunter ist es völlig egal, wie viel oder wenig Buden vor Ort stehen – es finden sich auf jeden Fall kleine, meist selber gemachte, Geschenke für die Lieben.

Dorf und Herzblut

Auch hat der Weihnachtsmarkt im ländlichen Raum noch eine andere Bedeutung als in der Stadt. Er ist eine gemeinsame Veranstaltung der Dorfvereine und Ausdruck einer funktionierenden dörflichen Gemeinschaft. Es geht weniger um Kommerz und mehr um das Beisammensein mit Nachbarn und Bekannten. Von Seiten der Macher und Veranstalter fließt mitunter mehr Herzblut ein – und das spürt der Besucher.

Bauernhofromantik

Ist der Adventsmarkt dann noch eingebettet in ein Fachwerkgehöft wie am Sonntag auf dem Quellenhof, dann ist das eine ideale Kombination von vorweihnachtlicher Romantik und bäuerlicher Tradition. Wer sich also, grob überschlagen, an jedem Adventswochenende einen ländlichen Weihnachtsmarkt gönnt, hat neben vierfacher Besinnlichkeit auch gleich Geschenke für die ganze Familie beisammen.

