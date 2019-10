Geistreiches und Begeisterung beim Kürbisfinale

Altenburg

Wo das dickste Gemüse die Hauptrolle spielt, wird geklotzt statt gekleckert. So geschehen am Sonnabend auf dem Altenburger Markt, wo Gewerbetreibende, Stadtverwaltung und reichlich Publikum das „ Kürbisfinale“ zelebrierten. Der feierliche Abschluss der Anfang des Monats eingeläuteten Kürbiswochen, in denen es vor allem um eines ging: die Innenstadt herbstlich-attraktiv herauszuputzen. Schon von Weitem war der riesige aufgeblasene Kürbis zu sehen – viele weitere mit kleineren Maßen verteilten sich auf dem Markt und in Geschäften, als Deko oder Basis für Basteleien. Viel Geistreiches zum Geister vertreiben und zur Be-geist-erung des Publikums. Da durfte auch der Tanz nicht fehlen, dargeboten von der Kindertanzgruppe des Tanzraums Altenburg als auch vom Altenburger Folkloreensemble.

Besonders aufregend war das Kürbisfinale wohl für die kleinen Geister – so viel gab es zu sehen und zu tun für die Kinder. Da ließen sich Mädchen Einhörner auf die Wange zeichnen, während sich andere auf der Feuerwehrauto-Hüpfburg und dem Karussell vergnügten. Vor der Tourismusinformation war ein Parcours aufgebaut, wo die Jüngsten in den Altenburger Skatstadtflitzern, knuffigen Bobbycars, um Kürbisse kurvten.

Höhepunkt: Kür der Kürbis-Hoheiten

Der Höhepunkt des Tages: Um 14 Uhr wurden der Kürbisprinz und die Kürbisprinzessin gekürt. Eigentlich sollten die Kinder dazu entsprechende Kostüme tragen und damit im Wettbewerb Punkte sammeln, was allerdings nur den Mädchen gut gelungen ist. Bei den Jungen war die Kostümierung noch ausbaufähig. Daher mussten die Kandidaten mit Prinzenposen punkten.

Die zweite Runde im Wettstreit um den hoheitlichen Titel bestand im Eier- beziehungsweise Kürbislaufen. Die Zierkürbisse erwiesen sich dabei als wesentlich widerspenstiger als Eier, was auch in ihrer Größe im Verhältnis zu den Löffeln begründet lag. Zuletzt mussten die Teilnehmer mit einem klitzekleinen Kürbis einen wesentlich größeren treffen, was schwieriger war, als es zunächst den Anschein hatte. Einige Würfe waren zu ambitioniert, so dass die Wurfgeschosse übers Ziel hinaus von der Bühne flogen.

Am Ende stand fest: Die achtjährige Bea und der zehnjährige Paul haben die meisten Punkte und sind die diesjährigen Majestäten. Erste Amtshandlung: Im Modehaus Fischer durften sie bei einem Gewinnspiel Glücksfee spielen. Bea strahlte über beide Ohren, erzählte: „Ich habe letztes Jahr gesehen, wie die Kürbisprinzessin gewählt wurde und wollte dieses Mal unbedingt mitmachen.“ Mit ihrer Kostümierung hatte sie sich reichlich Mühe gegeben. Und Paul war spontan dabei: „Warum nicht mal teilnehmen, es kann ja nichts passieren.“ Die beiden Gewinner erhielten – wie auch die Vize-Prinzessin Nora und der Vize-Prinz Jonathan – von Oberbürgermeister André Neumann Geschenke der Sponsoren.

Finale des Schaufensterwettbewerbes

Auszeichnungen gab es am Sonnabend auch bei den Großen: konkret für die Sieger und Beinahe-Gewinner des Schaufensterwettbewerbes, der vom neu gegründeten Altenburger Gewerbeverein erstmals ausgerichtet worden war. Wie berichtet, hatte der „Salon Haargenau“ in der Moritzstraße die Nase vorn, überzeugte die Jury vor allem mit Dekorations-Ideen und Kreativität. Weitere sechs Geschäfte erhielten vom Verein eine Anerkennungsurkunde für „besonders schöne und auffallend herbstlich dekorierte“ Schaufenster: das Meeresbuffet in der Kronengasse, der Blumenladen Mahler in der Schmöllnschen Straße, das Blumenhaus Brehmer in der Johannisvorstadt, das Trumpf Reisebüro in der Sporenstraße, Augenoptik Wust am Markt sowie Schuhtechnik Haubold am Topfmarkt.

Von Christiane Leißner und Kay Würker