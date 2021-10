Gelb statt Grün: Altenburger Land rutscht in Corona-Warnstufe 1

Altenburg

Gelb statt grün: Das Altenburger Land befindet sich im Corona-Frühwarnsystem ab diesem Donnerstag in Warnstufe 1. Hintergrund ist die deutlich gestiegene Zahl an Intensivpatienten mit Covid-19 in den Thüringer Krankenhäusern, gepaart mit einer schon seit Längerem höheren Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land.

Die Sieben-Tage-Inzidenz – aktuell liegt sie im Landkreis bei 89,4 – ist der sogenannte Leitindikator. Fürs Ausrufen einer Warnstufe sind darüber hinaus zwei Zusatzindikatoren relevant: einerseits die Zahl der Krankenhauseinlieferungen von Personen mit Covid-19-Infektion innerhalb von sieben Tagen mit Wohnort im Altenburger Land; andererseits die Auslastung der Intensivbetten thüringenweit.

Während im Altenburger Klinikum die Situation hinsichtlich Corona-Patienten sehr überschaubar ist – die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag am Donnerstag bei Null –, sieht es in anderen Kliniken im Freistaat schlechter aus. Die landesweite Intensivbettenbelegung erreichte am Donnerstag einen Wert von 4,4 Prozent und liegt damit den dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 3,0, der die grüne Basisstufe von der gelben Warnstufe 1 trennt.

Zwei Indikatoren maßgeblich

Erreicht einer der Zusatzindikatoren das Warnstufen-Level und liegt zugleich die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis über 35 und bleibt dieser Zustand mindestens drei Tage erhalten, muss der betroffene Landkreis Maßnahmen ergreifen. Die gültige Thüringer Verordnung sieht dafür eine Allgemeinverfügung des Landrates mit Schutzmaßnahmen vor, in Abstimmung mit Landesverwaltungsamt und Gesundheitsministerium.

Laut Thüringer Eindämmungs-Erlass kann in der Regel zunächst die Testpflicht ausgeweitet werden – zum Beispiel auf geschlossene Räume in Gaststätten, Sportstätten und Quartieren für touristische Übernachtungen. Lässt sich damit das Infektionsgeschehen nicht ausbremsen, folgen Kontaktbeschränkungen in geschlossenen Räumen. Erst wenn die Indikatoren sieben Tage lang den Schwellenwert unterschreiten, wird wieder gelockert.

Der Freistaat pocht allerdings auf Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und Berücksichtigung etwaiger Ausbruchsherde und Infektionsschwerpunkte. Vor diesem Hintergrund hat sich der Krisenstab des Landkreises am Donnerstagmorgen entschieden, zunächst keine Allgemeinverfügung zu erlassen. Das teilte das Landratsamt auf Anfrage mit. Größere Änderungen im aktuellen Corona-Regelwerk sind deshalb nicht zu erwarten.

Von Kay Würker