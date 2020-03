Geld für Hochwasserschutz, Haltestellen und Beleuchtung: Meuselwitz hat einen Haushalt

Meuselwitz

Deutlich früher als in den Vorjahren hat der Meuselwitzer Stadtrat den kommunalen Haushalt der Schnauderstadt verabschiedet. In seiner jüngsten Sitzung segnete das Gremium die Vorlage der Verwaltung einstimmig ab. Damit ist der Weg für anstehende Investitionen in 2020 frei.

Investitionsliste ist lang

Ganz oben auf der Liste steht dabei die Fortführung der Hochwasserschutzmaßnahmen. Rund 42 000 Euro sind für die Fortführung des ersten Abschnitts eingeplant, ab 2021 fließen dann jährlich noch einmal rund eine Million Euro. Kräftig investiert wird daneben zudem in die Straßenbeleuchtung, insbesondere in den Ortsteilen. Rund 71 000 Euro stehen für die Umrüstung bestehender Lampen auf LED-Technik bereit, noch einmal 14 000 Euro sollen in Neupoderschau und 50 000 Euro in Pflichtendorf investiert werden, um gemeinsam mit der Envia M dortige Schäden zu beseitigen. Auch sollen weitere Bussteige, wie bereits in den vergangenen Jahren, barrierefrei umgerüstet werden. 45 000 Euro sind hierfür eingeplant.

Der weitaus größte Posten bleibt allerdings für den Stadtservice reserviert. Insgesamt knapp 244 000 Euro stehen hier zur Verfügung, um Fahrzeuge und Technik zu beschaffen.

Die Fortführung des Hochwasserschutzes entlang der Schnauder steht ebenfalls auf der Agenda. Quelle: Mario Jahn

Tiefer Griff in die Rücklage

Um die Investitionen stemmen zu können, ist jedoch ein kräftiger Griff in den städtischen Sparstrumpf vonnöten. Insgesamt gut 1,5 Millionen Euro werden für einen ausgeglichenen Haushalt aus der allgemeinen Rücklage entnommen: Rund 600 000 Euro davon fließen in konkrete Vorhaben, der Restbetrag von etwa 900 000 Euro ist nötig, um den Verwaltungshaushalt auszugleichen.

Dort belasten insbesondere die mit 6,2 Millionen Euro bezifferten Personalkosten sowie noch einmal gut 2,2 Millionen für Betriebskosten das Stadtsäckel. Obendrein sinken in diesem Jahr zudem die Gewerbesteuereinnahmen: Der Planansatz, so Zentralamtsleiterin Heike Schädlich, liege nur noch bei einer knappen Million Euro.

Hoffnung auf Investitionsoffensive

Da verschaffen auch die insgesamt noch einmal 3,8 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen, die die Stadt vom Freistaat erhält, keine Linderung. Denn diese, so Schädlich, werden umgehend von der Kreisumlage (3,3 Millionen) und der Schulumlage (516 000 Euro) aufgefressen – und fließen damit quasi vollständig an der kommunalen Kasse vorbei.

Hoffnung bereitet dagegen die sogenannte kommunale Investitionsoffensive, die auf Landesseite auf den Weg gebracht werden soll. Sobald Thüringen wieder über eine handlungsfähige Regierung verfüge, so Schädlich, dürfte der Weg dafür frei gemacht werden. Dann winken Meuselwitz in diesem Jahr noch einmal gut 440 000 Euro an Zuschüssen. In den folgenden Jahren bis 2024 sollen noch einmal 280 000 Euro jährlich fließen.

Von Bastian Fischer