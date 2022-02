Altenburg/Greiz

Kurz vor ihrem Parteitag am Sonnabend ist im Kreisverband der AfD ein beispielloser Machtkampf entbrannt, der allerdings sonderbare und beinahe schon lustige Züge bekommt. Im Zentrum dabei steht Schatzmeister Torsten Braun aus Hohenleuben, den der Kreisvorstand seit Monaten entmachten will. Dazu fasste das Führungsgremium am 25. Oktober mit den Stimmen der Kreisvorsitzenden Katrin Ewert sowie von Torben Braga, Holger Merz, Thomas Hoffmann, Birgit Dölz und Antje Göring-Kube den Beschluss, dass Braga, dem AfD-Landesvize aus Ronneburg, die Vollmacht für das AfD-Konto bei der Sparkasse Altenburger Land erteilt wird.

Anlass für die Entmachtung war die Weigerung des Schatzmeisters, Beträge für den Bundestagswahlkampf auszuzahlen, da es dafür keine rechtmäßig gefassten Beschlüsse gegeben haben soll.

Torben Braga. Quelle: AFD

Am 18. November legte die AfD-Führung nach und beschloss per Abstimmung auf einer Telegram-Gruppe mit den Stimmen von Ewert, Göring-Kube, Hoffmann, Braga und Merz, dass Schatzmeister Braun als Bevollmächtigter für das Kreisverbandskonto bei der Sparkasse gestrichen werden und stattdessen Katrin Ewert und Braga selbst Verfügungsgewalt darüber erhalten sollen.

Sparkassen friert Konto ein

Torsten Braun – hier mit Bundestagsmitglied Stefan Brandner und Ex-Kreischef Thomas Rudy (v.l.). Quelle: AFD

Braga und Ewert sollen wenige Tage später, am 23. November, in die Schmöllner Sparkassen-Filiale gegangen sein, um auf das AfD-Konto zuzugreifen. Doch dies schlug fehl. Zwischenzeitlich hatte Brauns Anwalt der Sparkasse den Kampf ums Konto nämlich gesteckt und die Banker gebeten, weiterhin nur dem Schatzmeister den Zugriff zu erlauben. Doch der Sparkasse wurde das Treiben nun zu bunt. Sie entschied, dass Konto einzufrieren. Übrigens bis heute, weshalb der gesamte AfD-Kreisverband nicht mehr an sein Geld kommt.

Vorstand hebt eigene Beschlüsse wieder auf

AfD-Kreisvorsitzende Katrin Ewert stellt ihr Amt zur Verfügung. Quelle: Mario Jahn

Zuvor hatte der Schatzmeister den Vorstand darauf hingewiesen, dass die beiden Beschlüsse, ihn kaltzustellen, rechtswidrig sind. Und tatsächlich hoben Braga, Ewert und vier weitere Vorstandsmitglieder auf einer eilig einberufenen Telefonkonferenz am 3. Dezember diese Beschlüsse wieder auf. Offizielle Begründung: die fraglichen Sitzungen erfolgten ohne fristgerechte Ladungen.

Das aber ist nur die halbe Wahrheit. Denn Braun hatte den Vorstand verklagt und eine einstweilige Verfügung beantragt, weil man ihn als Schatzmeister vom Parteikonto fernhalten wollte, eben mit rechtswidrigen Beschlüssen. Eine außergerichtliche Streitbeilegung ist offensichtlich gescheitert, so dass der Fall nun vor Gericht gelandet ist, damit auch die Sparkasse das Konto wieder freigibt.

Schatzmeister soll abgewählt werden

Doch der Vorstand fährt nun eine andere Taktik. Wenige Tage vor dem Kreisparteitag haben 12 Mitglieder, darunter wieder Ewert, Braga, Göring-Kube, Hoffmann und Merz, die Erweiterung der Tagesordnung beantragt. Im Punkt 7 soll nun die Abwahl von Kreisschatzmeister Torsten Braun und die Nachwahl eines Amtsnachfolgers beschlossen werden. Die Abwahl sei notwendig, um die Handlungsfähigkeit des Kreisverbandes in finanziellen Angelegenheiten wieder herzustellen und um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Vorstand wieder zu ermöglichen, heißt es. Beides sei bei einer weiteren Besetzung des Amtes durch Braun, der auch der AfD-Kreistagsfraktionschef in Greiz ist, nicht gegeben.

Auf dem Parteitag werden wohl die Fetzen fliegen. Und es müssen noch mehr Personalien geklärt werden. Ende vergangener Woche kündigte Katrin Ewert an, nicht mehr als Kreisvorsitzende zu kandidieren und den Posten zur Verfügung zu stellen. Ewert begründete dies mit einem privaten Projekt, das „im Rahmen eines begrenzten Zeitraumes meinen vollumfänglichen Einsatz erfordert.“

Leibnitz kommt Ausschluss zuvor

Den wahren Grund sehen Insider allerdings im nun entstandenen Scherbenhaufen, den Ewert mit zu verantworten hat und nun nicht mehr aufkehren will. Wegen der Intrigen und Machtspielchen hatte Sandy Delitscher als Co-Vorsitzende im November die Brocken schon hingeworfen und dabei schwere Vorwürfe gegen Ewert erhoben – wie Mobbing, Eigenmächtigkeiten und Führungschaos (LVZ berichtete). Ewert würde nicht für die Partei arbeiten, sondern nur ihre persönlichen Interessen verfolgen, wie ein Einzug in den Landtag, sagte Delitscher. Auch Birgit Dölz hatte am 6. Februar ihren Rücktritt aus dem Vorstand erklärt.

Carsten Leibnitz aus Meuselwitz ist aus der AfD ausgetreten. Quelle: Mario Jahn

Wenn es so laut kracht, können andere Vorkommnisse schon mal überhört werden. Mit Carsten Leibnitz hat ein einigermaßen prominentes AfD-Mitglied die Partei in den letzten Tagen verlassen. Leibnitz, Mitglied des Kreistages und des Meuselwitzer Stadtrates, trat zur Bürgermeisterwahl im November in seiner Heimatstadt gegen seinen Parteifreund Andreas Hoffmann an und dezimierte die Siegchancen sowohl für sich als auch für Hoffmann damit enorm. Der Kreisvorstand hatte deswegen am 17. Dezember einen Parteiausschluss gegen Leibnitz beantragt. Dem kam der Meuselwitzer nun zuvor.

Von Jens Rosenkranz