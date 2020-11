Geldautomat gesprengt – Täter hinterlassen Trümmerfeld in Meuselwitzer Bankfiliale

Meuselwitz

Angst und Schrecken in Meuselwitz: Mehrere Täter haben am frühen Samstagmorgen einen Sprengstoffanschlag auf die Deutsche Bank im Meeden-Center verübt und in dem Einkaufszentrum und der angrenzenden Straße Am Rathaus ein Trümmerfeld hinterlassen. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, gelang es den bislang Unbekannten dabei, gegen 3.40 Uhr mindestens einen der in der Selbstbedienungsfiliale befindlichen Geldautomaten aufzusprengen.

Täter flüchten in dunklem Wagen Richtung Zeitz

Dabei entstand hoher und bislang nicht bezifferter Sachschaden. Ebenso offen ist derzeit noch, wie hoch der erbeutete Geldbetrag ist. Allerdings weiß die Polizei aufgrund der sofort aufgenommenen Ermittlungen, dass es mehrere Täter waren, die nach der Sprengung mit einem dunklen und PS-starken Auto, vermutlich einem Audi, in Richtung B 180/Zeitz flüchteten. Trotz der schnell eingeleiteten Fahndung konnten die Täter bislang nicht gefasst werden.

Nach der neuerlichen Sprengung des Geldautomaten in der Deutschen Bank in Meuselwitz sichert die Polizei noch am Samstagmittag Spuren – und das Einkaufszentrum großräumig abgesperrt. Quelle: Mario Jahn

Noch am Samstagmittag befanden sich fast ein Dutzend Beamte der Geraer Kriminalpolizei, der Polizeiinspektion Altenburger Land und Spezialkräfte aus Weimar vor Ort, um Spuren zu sichern. Dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz. Die Detonation in der Bank hatte eine solche Wucht, dass nun die Decke der Filiale herunterhängt und eine große sowie mehrere kleinere Panzerglasscheiben komplett zerstörte. Eine zweite große Scheibe ist zum Teil zerstört. Die Glassplitter lagen noch mehrere Meter von der Filiale entfernt auf der angrenzenden Straße und den zugehörigen Parkplätzen herum, von denen 15 gesperrt waren.

Zeugin: Leiser Knall vor mörderischem Rumms

Der mörderische Knall riss am Samstagmorgen mehrere Anwohner aus dem Schlaf und rief zudem böse Erinnerungen wach, wie sie der OVZ übereinstimmend sagten. Denn bereits Anfang Februar dieses Jahres war besagte Bankfiliale zum Ziel von Verbrechern geworden. Schon damals sprengten sie einen Geldautomaten auf und flüchteten mit der Beute. Bis heute fehlt von ihnen jede Spur.

Eine Augenzeugin berichtete zudem, dass der aktuelle Sprengstoffanschlag eine Vorgeschichte hat. Demnach habe sie gegen 2.30 Uhr bereits einen leiseren Knall gehört. Dabei habe sie sich jedoch nichts gedacht, weshalb sie sich wieder schlafen legte, weil sie nichts gesehen hatte. Als es dann wenig später „einen mächtigen Hieb“ gegeben habe, wie die Frau erzählte, schreckte sie hoch und sah eine Rauchschwade vor der Bankfiliale und über dem Einkaufszentrum.

Polizei bittet um Hinweise

„Um Gottes Willen“, beschrieb die Zeugin ihre Gedanken und dachte sofort an einen erneuten Anschlag. Dabei sei die Filiale erst vor wenigen Wochen nach dem Vorfall im Februar wieder komplett hergerichtet worden. „Gingen damals ringsum noch viele Lichter in den Häusern an, blieb es diesmal weitgehend dunkel“, schilderte sie ihre Beobachtungen und vermutete dahinter Angst. Wenig später seien dann auch schon Polizei und Feuerwehr da gewesen und sicherten den Tatort zunächst mit rot-weißem Flatterband.

Wie eine Sprecherin der zuständigen Landespolizeiinspektion Gera mitteilte, dauern „die Ermittlungen zum aktuellen Geschehen weiter“ an. „Ergänzende Auskünfte können derzeit nicht gegeben werden.“ Allerdings bitte man Zeugen, welche Hinweise zur Tat, den Tätern sowie zum Fluchtwagen geben können, sich bei der Kripo Gera (Tel.: 0365-82341465) oder der Altenburger Polizei (Tel.: 03447-4710) zu melden.

Von Thomas Haegeler und Mario Jahn