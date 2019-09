Altenburg

Reichlich dreist ging ein Dieb am Dienstagnachmittag in Altenburg vor. Um 16.10 Uhr hatte dort ein 47-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug in der Kanalstraße hinter einer Unfallstelle gestoppt und war ausgestiegen, um den Beteiligten des Zusammenstoßes Hilfe zu leisten.

Während er sich um die Personen kümmerte, nutzte ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit und entwendete die Geldbörse des 47-Jährigen, die dieser in einer Tasche auf dem Beifahrersitz verstaut hatte. Darin befanden sich neben Bargeld auch diverse Ausweisdokumente sowie EC-Karten, teilt die Polizei mit. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei such Zeugen der Tat. Wer Angaben zur Tat oder dem Täter machen kann wird gebeten, sich unter Tel. 03447 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden.

Von OVZ