Gelungener Neustart im Schmöllner Impfzentrum

Schmölln/Altenburg

Der Neustart nach kurzer Pause unter neuer Führung im Schmöllner Impfzentrum ist geglückt. „Es hat an den beiden ersten Tagen wunderbar funktioniert. Wir sind alle sehr zufrieden“, resümiert Michaele Sojka, die gemeinsam mit zwei weiteren Altenburgern das neue Management-Team bildet. Die ehemalige Landrätin hatte sich dafür kurzfristig bereiterklärt, um die bereits verkündete Schließung der einzigen Impfstelle des Landkreises zu verhindern (die LVZ berichtete). Sojka fand in Marko Heinke, Vorsitzender des Fördervereins Paul-Gustavus-Haus, und Carmen Hoffmann, einer pensionierten ehemaligen Mitarbeiterin des Klinikums Altenburger Land, zwei ebenso engagierte Mitstreiter. Zum Team der Impfstelle gehören außerdem drei Mitarbeiter im Check-in sowie – regelmäßig wechselnd – ein Arzt und zwei medizinische Fachangestellte.

An den beiden ersten Tagen wurden jeweils über 120 Bürgerinnen und Bürger geimpft, in den allermeisten Fällen geboostert. Die Termine seien bereits bis Ende des Monats fast alle vergeben, aber es gebe immer mal wieder Freischaltungen bei Stornierungen, so Sojka. Geimpft werde in zwei Schichten an sechs Tagen der Woche. Bei Zulassung des neuen sogenannten Tot-Impfstoffs werde eine Sieben-Tage-Woche avisiert. Kinder können aufgrund der beengten Räumlichkeiten nicht geimpft werden.

Weitere Impfaktionen

Am morgigen Donnerstag bietet die Stadt Schmölln ab 11 Uhr zudem in der Ostthüringenhalle wieder Termine zur Erst-, Zweit- sowie Boosterimpfung an. Dafür stehe auch eine begrenzte Anzahl an Impfdosen von Biontech für unter 30-Jährige zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es ist notwendig, sich vorab per Mail unter buergermeister@schmoelln.de anzumelden

Keine Anmeldung hingegen braucht man für einen weiteren Impftag im Medicum des Klinikums Altenburger Land am 8. Januar von 8 bis 14 Uhr. Das Angebot richtet sich an Menschen ausschließlich des Altenburger Landes, die eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung benötigen beziehungsweise als Genesene gelten, teilt das Klinikum mit. Zum Einsatz komme der Impfstoff von Moderna, auch hier stehe für unter 30-jährige eine begrenzte Menge des Mittels von Biontech zur Verfügung. Alle Formalitäten unter www.klinikum-altenburgerland.de.

27 neue Infektionen

Das Gesundheitsamt meldete gestern 27 Neuinfektionen und eine 7-Tage-Inzidenz von 332,7. Im Klinikum Altenburger Land werden derzeit zehn mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, drei von ihnen auf der Intensivstation.

Von Ellen Paul