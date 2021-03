Nobitz gibt in diesem Jahr rund 2,2 Millionen Euro für Investitionen aus. Schließlich hat die Gemeinde mit 47 Ortsteilen viel Handlungsbedarf bei Sanierungs- und Bauprojekten. Investiert werden soll unter anderem in einen Jugendclub, die Feuerwehr und in die Nobitzer Kita. Doch das ist noch nicht alles.