Gemeinde Nobitz lehnt ausrangierte Waggons im Landschaftsbild ab

Die Gemeinde Nobitz möchte keine ausgedienten Eisenbahnwaggons bei Oberleupten im Landschaftsbild haben. Das entschied der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung – und lehnte einen entsprechenden Bauantrag der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg ab. Dieser sah die Aufstellung eines Wismut- und eines Mibrag-Waggons als sogenannte Landmarken auf dem ehemaligen Bahndamm vor.

Landmarken auf dem zukünftigen Viaduktweg

Landmarken sind markante Objekte in der Landschaft. Links und rechts der Kreisstraße von Nobitz nach Oberleupten war die Aufstellung je eines Eisenbahnwagens gedacht. Laut Mike Jessat, Vorsitzender des NABU-Kreisverbandes Altenburger Land, sollten die Wagen in das Projekt des zukünftigen Viaduktweges eingebunden werden. Der Weg würde direkt an ihnen vorbeiführen. Der dahinterstehende Göpfersdorfer Viaduktradwegverein, dem Jessat als Vorstandsmitglied angehört, plant Relikte aus vergangenen Eisenbahnertagen an der Strecke zu präsentieren, die einen Eindruck vom Schienenverkehr des 20. Jahrhunderts vermitteln sollen.

Ohne Braunkohle würde es diese Strecke nicht geben

„Wir haben uns um diese Originalwaggons bemüht, um damit Geschichte der Wismut und der Braunkohleförderung zu vermitteln“, schildert Jessat. Für ihn verkörpern die Schüttguthänger Bahn- und Bergbaugeschichte. „Die Strecke wurde um 1900 gebaut, vor allem um Braunkohle aus dem Zeitz-Meuselwitzer Revier in die Industriegebiete des nahen Sachsen bis nach Chemnitz zu vertreiben. Ohne Braunkohle würde es diese Strecke nicht geben“, führt er aus, auch wenn ihm klar ist, dass die beiden Waggontypen auf der Oberleuptener Strecke nicht gefahren sind.

Dieser Waggon der Wismut sollte als Landmarke aufgestellt werden, nachdem er als Brückenelement nun nicht mehr gebraucht wird. Quelle: NABU

Brücke in Oberleupten nicht machbar

Eigentlich hatte der Viaduktradwegverein mit dem Wismut-Waggon etwas anderes vor. Er sollte als Brücke dienen, denn zukünftige Nutzer des Weges hätten nicht ungefährdet neben dem Damm die Straße überqueren können. Noch vorhandene Betonwiderlager, Übergänge zwischen einstiger Brückenkonstruktion und Erddamm, versperren die Sicht. Der Eisenbahnwagen hätte für das Vorhaben die richtige Länge gehabt, aber im Laufe des Genehmigungsverfahrens zeigte sich, „dass die Betonwiderlager nicht mit dem Grundstück an den NABU übertragen wurden und Bahn und Landkreis gemeinsam dafür verantwortlich sind“, erklärt Mike Jessat. „Zwischen diesen besteht schon die vertragliche Regelung, die Widerlager zurückzubauen. Wenn sie abgerissen sind, hat man auch beim Überqueren der Straße eine gute Sicht.“

Waggons zerstören Blick in Pleißenaue

Der Gemeinderat Nobitz sieht in dem Vorhaben, Eisenbahnwaggons als Landmarken zu verwenden, allerdings eine Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft und ihres Erholungswertes. Laut Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) würden die Waggons den Blick von Oberleupten in die Pleißenaue zerstören. Zudem gebe es keinen historischen Bezug zur Region, denn die Wismut ist dort nie gefahren, meint Läbe. Vielmehr sieht die Gemeinde in den Wagen eine Verunstaltung des Landschaftsbildes. Von Seiten der Gemeinderäte wurden auch Angst vor Vandalismus und Bedenken hinsichtlich der Sicherung der Objekte geäußert. Es kam die Frage auf, wer die Verantwortung trage, falls Kinder auf den Waggons herumklettern. Die Gemeinde kann in den Landmarken auch keine dienende Funktion erkennen, da das grüne Band des einstigen Bahndammes weder als öffentlicher Fuß- noch als Radweg geplant sei.

Viaduktradweg war gestern

Seit der Beteiligung des Naturschutzbundes am Projekt Viaduktweg und dem Kauf der Bahngrundstücke durch die NABU-Stiftung 2016 ist ein befestigter Radweg mit Bitumenschicht auf der ehemaligen Bahnstrecke nicht mehr das Ziel. „Seit der NABU eingestiegen ist, nennt sich das Projekt nicht mehr Radweg“, erklärt Mike Jessat. „Für uns ist es ein Biotopverbund, der auch vom Menschen benutzt werden kann.“ Der Viaduktweg wird ein Naturerlebnisweg mit Sanddecke für Fußgänger und Radfahrer.

Was mit den Eisenbahnwagen geschieht, ist vorerst ungewiss. Die Waggons stehen in Ronneburg und auf dem Mibrag-Gelände in Profen. „Auf den Viaduktweg hat die Entscheidung des Gemeinderates keine Auswirkung“, sagt Mike Jessat. „Ob mit oder ohne Waggons: Der Weg ist davon unabhängig zu sehen.“

