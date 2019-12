Gemeinde Nobitz preist Kita-Plätze an, während die Pleißenaue aus den Nähten platzt

Nobitz

Ob Treben oder Fockendorf: Die Zeichen in mehreren Kindergärten der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue stehen auf Expansionskurs, zum Teil schon seit Längerem. Das Ringen um Fördermittel für Bauarbeiten, die mit Erweiterungen der Kitas in Verbindung stehen, ist symptomatisch dafür. Bekanntermaßen musste der Jugendhilfeausschuss des Landkreises zweimal zusammenkommen und entscheiden, wie die Mittel aus dem Landesinvestitionsprogramm „Kindertageseinrichtung 2020“ am besten verteilt werden könnten (die OVZ berichtete).

Während sich Ausschussmitglieder die Köpfe zerbrechen, wie die geringen Mittel am sinnvollsten verteilt und verwendet werden sollten, treibt die Verwaltung in Nobitz eine andere Ressourcenverteilung um. Denn sowohl in der Gemeinde Nobitz als auch in der von ihr mitverwalteten Gemeinde Niederhain gibt es Einrichtungen, die nicht komplett ausgelastet sind. „Wir wollen alle unsere Einrichtungen erhalten, deswegen ist es wichtig, sie richtig auszulasten“, sagt der Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD).

34 Plätze nicht belegt

Seine Verwaltung kümmert sich um insgesamt acht Kitas – inklusive der Kindergärten von Langenleuba-Niederhain. In denen stehen zusammen 415 Plätze für Mädchen und Jungen zu Verfügung. Davon sind 67 für Kinder im Krippenalter zwischen einem Jahr und zwei Jahren vorbehalten. Diese seien derzeit auch alle belegt, so Läbe weiter. Anders ist die Situation in den Kindergärten, die die Steppkes ab zwei Jahre bis zum Schuleintritt betreuen. „In diesen haben wir aktuell 34 freie Plätze in Ziegelheim, Podelwitz und Lohma“, zählt Läbe auf.

Ganz abgesehen davon, dass die freien Plätze für die Kommunen Kosten bedeuten, müsse es auch nicht sein, dass Eltern bei ihrer Suche nach einem Platz erfolglos bleiben, findet der Bürgermeister. Gerade für Mütter und Väter aus den Städten des Landkreises könnten die kleinen Häuser in den Dörfern eine Alternative sein, auch wenn das eventuell längere Wege bedeutet. „In Leipzig oder Berlin ist eine Stunde Fahrzeit zur Kita fast schon normal, von Altenburg nach Ziegelheim, Lohma oder Podelwitz braucht niemand eine Stunde – und bestenfalls können die Eltern das mit dem Arbeitsweg verbinden“, argumentiert Läbe.

Preise auf dem Land sind niedriger

Dafür bekämen die Mädchen und Jungen in den kleinen Einrichtungen dann aber auch eine besonders familiäre Atmosphäre geboten, nimmt Beatrix Steinert, verantwortliche Mitarbeiterin in der Nobitzer Verwaltung, den Faden auf. „Das ist eigentlich genau das, was sich Eltern wünschen“, wirbt sie. Dazu komme, dass die Einrichtungen bei der Höhe der Gebühren unter denen der Städte liegen. In Nobitz kostet der Platz fürs erste Kind ab zwei Jahren zwischen 127 und 117 Euro, in Niederhain zahlen Eltern durchweg 125 Euro. Zum Vergleich: In Altenburg zahlen Eltern je nach Einrichtung zwischen 220 bis 166 Euro, in den Einrichtungen der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue sind es altersabhängig 165 bis 150 Euro.

Von Jörg Reuter