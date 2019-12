Gemeinde Starkenberg steckt Geld Sport und Spielplätze – und in die Feuerwehr

Starkenberg

Fast 3,9 Millionen Euro will die Gemeinde Starkenberg im kommenden Jahr umsetzen. Das geht aus dem jetzt beschlossenen Haushaltsplan der Kommune hervor. Demnach werden etwa 2,4 Millionen Euro für die laufenden Kosten der Gemeinde benötigt. Über 1,4 Millionen Euro stehen zudem für Investitionen bereit. Die allermeisten Mittel davon fließen auch 2020 in den Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Etwa eine Million Euro liegen bereit, um von der Grundsteinlegung bis zum Beginn des Innenausbaus das Vorhaben im kommenden Jahr voranzutreiben.

Vorsorge für Breitbandausbau

Rund 400 000 Euro können demnach für andere Vorhaben ausgegeben werden. Dazu zählt eventuell der Breitbandausbau in der Gemeinde. Für den Eigenanteil an den erwarteten Kosten hat Starkenberg 100 000 Euro vorsorglich eingeplant. „Aber wir hoffen, dass wir das Geld nicht benötigen und der Freistaat den Kommunen die Eigenbeteiligung erlässt“, sagt Bürgermeister Wolfram Schlegel (Die Regionalen), der ungeachtet dessen sehr zufrieden mit dem Etat für die nächsten zwölf Monate ist. Gemeinsam mit den Gemeinderat sei ein breitgefächertes Investitionsprogramm quer durch alle Bereiche zusammengestellt worden.

90 000 Euro für Sport und Spielplätze

So gibt die Gemeinde mehr als 90 000 Euro für den Sport und für Spielplätze aus. So kann das Dach der Kegelbahn erneuert werden. „Das ist schon lange ein Wunsch der Sportfreunde, weil die Abdeckung teilweise undicht ist und es auch keine Dämmung gibt“, begründet Schlegel die Ausgabe. Er sei froh, dass es die Finanzen der Gemeinde zulassen, nächstes Jahr dafür 40 000 Euro auszugeben – inklusive der Fördermittel aus dem Programm Dorferneuerung. Ebenfalls mit der Dorferneuerung kann ein Ballfangzaun am Volleyballplatz Starkenberg installiert werden und bekommen die Spielplätze in Starkenberg und Naundorf einige neue Geräte. Dafür liegen 45 000 Euro bereit.

Straße in Dobraschütz wird gemacht

Darüber hinaus werden 40 000 Euro in die Bauhof-Ausrüstung gesteckt. Für 50 000 Euro können die Sanitäranlagen in Gemeindezentrum in Tegkwitz erneuert und für fast 6000 Euro ein neuer Geschirrspüler für den Kindergarten gekauft werden. Alles auch kofinanziert mit Mitteln aus der Dorferneuerung. Das Programm trägt ebenso 65 Prozent der Kosten für die Sanierung der Ortsstraße in Dobraschütz, die mit 30 000 Euro im Haushalt steht.

Anders die Gartenstraße von Tegkwitz, deren schlechter Zustand bereits häufiger kritisiert wurde. „Deren Sanierung ist im Etat nicht enthalten, weil es eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den Versorgern wie dem Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land wird. Sobald die Versorger beginnen wollen, stellen wir den Eigenanteil bereit. Die Mittel dafür haben wir in den Rücklagen“, sagt Schlegel, der voraussetzt, dass die Gewerbesteuer nicht einbricht, dank der seine Kommune in guter finanzieller Lage ist.

