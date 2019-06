VG Pleißenaue

Neue Gesichter, alte Bekannte: Im Zuge der Kommunalwahl ist so mancher Stadt- und Gemeinderat im Altenburger Land teils kräftig durcheinander gerüttelt worden. Das ist auch in der VG Pleißenaue nicht anders, wo sich gleich mehrere neue Kandidaten oder Gruppierungen Sitze in den Ortsgremien sichern konnten.

Viele Änderungen in Windischleuba

Die wohl größte Veränderung ist dabei in Windischleuba zu verzeichnen. Nahmen dort nach dem Urnengang 2014 noch fünf Fraktionen bei den Sitzungen Platz, sind es nunmehr derer sechs. Nicht mehr mit von der Partie ist die Wählervereinigung Remsa. Deren Kandidat Ronny Weber ist zwar erneut in den Gemeinderat eingezogen, firmiert nun aber unter dem Banner der AfD/Wählergemeinschaft Windischleuba. Gänzlich neu dabei ist zudem die Freie Wählergemeinschaft Pähnitz mit ihrem Kandidaten Sven Graichen. Dafür verpasste Michael Pawelczyk, der ohne Partei oder Wählergruppe im Rücken angetreten war, den Sprung in den Gemeinderat.

Alles beim Alten in Treben

Auch in Fockendorf findet sich mit den Freien Wählern Fockendorf ein neues Bündnis in Regierungsverantwortung wieder. Dafür ist die CDU im Gegenzug zu 2014 nicht mehr vertreten. Ähnlich sieht es in Gerstenberg aus: Hier hat die Bürgerinitiative den Platz für den Kandidaten des SV Gerstenberg geräumt. In Haselbach wiederum ist der Schützenverein neu im Boot, die SPD hingegen nicht mehr dabei – sie hatte keinen Kandidaten aufgestellt.

Keine Veränderungen – zumindest in Sachen Fraktion – sind aus Treben zu vermelden. Hier trat lediglich die CDU mit zwölf Kandidaten zur Wahl an und bildet nun den neuen Gemeinderat.

Windischleuba CDU Anja Linke (122) Rüdiger Ruge (107) Hartmut Franz (100) Falk Fenzl (95) Helmut Fleck (84) Olaf Kasel (53) Nicole Reinboth (44) AfD/Wählergemeinschaft Windischleuba Ronny Weber (344) SC Windischleuba e.V. Michael Bergner (92) Feuerwehr Windischleuba Michael Franz (306) Freie Wähler Windischleuba Yvonne Richter (208) Freie Wählergemeinschaft Pähnitz Sven Graichen (196)

Fockendorf Feuerwehrverein Fockendorf e.V. Steffen Fleischer (184) Heiko Heyne (124) Michel Jähnig (94) Hans-Peter Koenig (94) Torsten Pittner (66) Rene Etzold (62) Andrea Mahn (49) Freie Wähler Fockendorf Olaf Peters (247)

Gerstenberg Feuerwehrverein Gerstenberg Henry Ebert (167) Frank Vogel (74) Norbert Knauth (56) Fahrzeugkultur Gerstenberg e.V. Andreas Winkler (147) Tobias Riedl (106) Ronny Krause (86) Maik Reim (80) SV Gerstenberg e.V. Uwe Patzelt (133)

Haselbach CDU Zech Ronald (149) Werner Koska (145) Klaus Oeler (58) Freiwillige Feuerwehr Haselbach Ralph Kirst (259) Maximilian Koska (168) Carsten Hänselmann (67) Schützenverein Peter Schellenberg (200)

Treben CDU Jan Röder (356) Jens Taubert (349) Yvonne Staacke (339) Frank Hörtzsch (321) Holm Kluge (319) Hilmar Bauch (316) Christina Grashoff (315) Matthias Hillmar (312) Karin Günther (310) Bärbel Müller (296) Heinz Peter Schindler (283) Wolfgang Franke (279)

Von Bastian Fischer