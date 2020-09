Nobitz/Ehrenhain

Die Ehrenhainer machen sich Gedanken, was es mit den 30 Wohncontainern auf dem Gelände des Gößnitzer Stahlrohrmöbelbauers im Gewerbegebiet am Thomelt-Grund auf sich hat. Bereits Ende Juli waren die Wohnunterkünfte Thema der Nobitzer Gemeinderatssitzung, als dafür die Baugenehmigung vergeben wurde.

Die Reihenfolge des Vorgehens sorgte allerdings für Irritation unter den Gemeinderäten. Uta Käßner und Jochen Borowansky von der Bürgerliste Ehrenhain und Umgebung zeigten sich befremdet. Es sei nicht in Ordnung, die Container schon aufzustellen und erst danach eine Genehmigung einzuholen.

Gemeinderäte machen sich Gedanken

Auch beflügeln die Unterkünfte die Gerüchteküche im Ort. „Die Leute haben schon gefragt, was das soll“, sagte Jochen Borowansky. Von moldawischen Arbeitskräften ist die Rede, die angeblich entlassene Mitarbeiter aus Ehrenhain ersetzen sollen. Fundierte Aussagen konnte auf OVZ-Nachfrage unter den Gemeinderäten allerdings niemand machen, alles basierte nur auf Hörensagen. Uta Käßner fragt sich zudem, wie viele Menschen in den Mitarbeiterunterkünften wohnen sollen und denkt dabei an die aktuelle Pandemie. Der Bauantrag wurde zwar genehmigt, aber mit sieben Enthaltungen und einer Gegenstimme.

Die GSM Sella GmbH zeigte sich trotz mehrfacher Anfrage der OVZ bis heute nicht bereit, Auskünfte über den Zweck der Container zu erteilen. Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) stellte ein Treffen zwischen dem Stahlrohrmöbelbauer und Gemeinderäten in Aussicht, um mit den Gerüchten aufzuräumen. Einen Termin gibt es dafür aber noch nicht.

Von Dana Weber