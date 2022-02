Fockendorf

Pahna soll Heimat eines neuen Mobilfunkmastes werden – an dieser Tatsache hat sich auch nach der kurzfristig anberaumten Sitzung des Gemeinderats Fockendorf am Dienstagabend nichts geändert. Denn Ursache der Wellen, die dieses Vorhaben in den vergangenen beiden Wochen schlug, war nicht der Mast selbst, „nur“ dessen anvisierter Standort im Bereich „Alte Grube“.

4G ist doch verfügbar

Insgesamt 26 Pahnaer und Fockendorfer nutzten die Versammlung, um ihre Standpunkte kund zu tun und mit Experte Ralf Meisberger ins Gespräch zu kommen. Als Vertreter des Generalunternehmens, das letztlich für den Anbieter 1&1 den bis zu 40 Meter hohen Mast errichten wird, gehört es zu seinem Tagesgeschäft, in der Republik Funklöcher zu stopfen. „Warum brauchen wir überhaupt noch einen Mast in der Gegend? 4G ist doch verfügbar“, ereiferte sich beispielsweise Andreas Murawski, kurz nachdem er Bürgermeister Karsten Jähnig die Unterschriftensammlung aller „Gruben-Bewohner“ gegen den Mast überreicht hatte.

Das Netz ist grottenschlecht

„Dass 4G vorhanden ist, stimmt. Die Frage ist bloß: Wie gut ist es?“, so Meisberger. Jede Mobilfunkanlage verfüge nur über eine begrenzte Kapazität, so dass die Stärke des Signals stark schwanke. „Sie müssen sich vorstellen, die Zellen atmen!“ Das tat auch Frank Törpel, technischer Leiter auf dem Campingplatz Pahna, und zwar sehr tief. „4G? Das Netz auf dem Platz ist grottenschlecht und ein großes Ärgernis für die Gäste. Wir sprechen hier von 45 000 Übernachtungen pro Jahr.“

Weit genug weg, aber noch im Radius

Zustimmendes Nicken in den Reihen. Längst nicht alle Anwesenden sind gegen den Mast, bloß: Wohin mit ihm? Die „Alte Grube“ wird es definitiv nicht, betonte Karsten Jähnig. „Das ist vom Tisch. Wir hätten den Mast gern auf einem Gemeindegrundstück aufgestellt, sind jetzt aber auch im Gespräch mit Privatbesitzern und werden nach Rücksprache mit dem künftigen Betreiber drei neue mögliche Standorte benennen“, so Jähnig. Die Herausforderung sei hierbei, weit genug entfernt von bewohntem Gebiet fündig zu werden, aber trotzdem noch im vom Betreiber vorgegebenen Radius.

Bürger stimmen über den Standort ab

Letztlich ist es dann an den Bürgern zu entscheiden, wo er aufgestellt wird, der neue Funkmast, denn über die ermittelten Top drei darf abgestimmt werden. „Das wird im Amtsblatt beziehungsweise per Bürgerfunk veröffentlicht, und dem Ergebnis werden wir im Gemeinderat Folge leisten“, verspricht das Dorfoberhaupt, das sich sehr zufrieden mit dem Ausgang des Abends zeigte. „Ich denke, der Widerstand hat sich mit der erneuten Standortsuche deutlich reduziert, denn es waren ja vor allem gesundheitliche Bedenken aufgrund der Strahlenbelastung, die von den ursprünglich direkt betroffenen Anwohnern an der alten Grube geäußert wurden.“

Bis der altgediente Funkmast, der seit 1994 auf dem Fockendorfer Sportplatz seine Dienste tut, einen nicht weit entfernten Verwandten bekommt, werden jedoch noch mindestens ein, zwei Jahre ins Land gehen. So schnell funkt der Neue dann doch nicht.

Von Maike Steuer