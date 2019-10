Gemeinderates wird zum Abnickorgan

Altenburg

Was lange währt, wird endlich gut, meint der Volksmund und hat damit oft nicht Unrecht. In gewissem Umfang trifft dies auch auf den nun beschlossenen Etat für das aktuelle Kalenderjahr in der Gemeinde Nobitz zu. Das Zahlenwerk ist ausgeglichen, das heißt, alle Rechnungen können bezahlt werden, ebenso die freiwilligen Leistungen. Zudem kann kräftig investiert werden. Unter diesen Gesichtspunkten scheint ja alles gut geworden zu sein in Nobitz.

OVZ-Autor Jörg Reuter. Quelle: Mario Jahn

Einen gewaltigen Schönheitsfehler hat die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung dennoch. Denn normal wäre es, jetzt im Herbst den Etat fürs kommende Jahr zu diskutieren, um ihn, wie in der Kommunalordnung festgeschrieben, noch vor Silvester zu beschließen. In Nobitz wurde aber gerade rückwirkend der Haushalt für 2019 beschlossen.

Jahr für Jahr das gleiche Problem

Das sei zwar nicht schön, könne aber mal passieren, so stellt es der Bürgermeister gern dar. Grundsätzlich richtig, jedoch ist diese Situation in Nobitz keine Ausnahme mehr, die mal passiert. Zur Erinnerung: 2013 und 2016 hat es die Kämmerei überhaupt nicht geschafft, einen Etat aufzustellen, und 2015 lag die Satzung auch erst im Oktober vor.

Diese Serie ist bedenklich, weil sie seit Jahren mit dem gleichen unbefriedigenden Argument „viel Arbeit“ begründet wird. Schließlich muss überall etwas fürs Geld getan werden. Sie bedeutet auch die regelmäßige Entmachtung des Gemeinderates. Der wird damit zum Abnickorgan der Verwaltung degradiert. Weil der Rat stets vor vollendeten Tatsachen steht und bei Abstimmungen ohne Wissen um die Gemeindekasse nur zwischen totaler Blockade und blindem Vertrauen wählen kann.

Damit ist gezeigt: Es ist keine unwichtige Formsache, wann ein Gemeindeetat beschlossen wird.

