Altenburg

„Altenburger essen gemeinsam“ hieß es am Dienstag ab 12 Uhr wieder auf dem Altenburger Markt. Und das nun schon zum 37. Mal. Interessierte Gäste und Einwohner der Stadt waren eingeladen, an einer langen Tafel inmitten der Stadt Platz zu nehmen. Für sie gab es ein kostenloses warmes Mittagessen. Auch für Kaffee, Kuchen und Obst war gesorgt.

„In einer Zeit in der sich Menschen immer weiter voneinander entfernen, ist es das Anliegen der Initiatoren, eine Möglichkeit der Begegnung zu schaffen, eine Möglichkeit sich kennenzulernen und mit unterschiedlichen Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagte Christine Landgraf von der Diakonie-Jugendsozialarbeit im Vorfeld. Angesprochen waren alle Altersgruppen und Menschen jeder sozialen Herkunft. „Je verschiedener die Menschen sind, die an der Tafel Platz nehmen, desto erfahrungsreicher ist der Austausch. Diese Aktion lebt von der Vielfalt und auch von der Verschiedenheit der Organisatoren, die jedoch das gemeinsame Ziel verfolgen, Menschen einander näher zu bringen“, so Landgraf

Unterstützt und durchgeführt wurde die Aktion von den Johannitern, der Diakonie, der Evangelischen Jugend und dem Christlichen Spalatin-Gymnasium.

Von ovz