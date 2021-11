Gemeinsame Arbeit am gelungenen Feuerwerk – „Hanabi“

Altenburg

Liebe Leser, liebe Leserinnen, wie oft im Leben haben Sie sich schon gewünscht, dass Ihnen ein anderer sagt, wie’s weiter geht? Einer, der vielleicht durch seine Perspektive mehr sieht als Sie selbst? Ich bin ehrlich: Nicht immer will ich auch hören, was der andere spricht. Mal gefällt mir der Ton nicht, manchmal glaube ich nicht an seine Kompetenz. Kann er überhaupt recht haben? Er kennt doch meine Lebenskarten gar nicht.

Expertin Gabriele Orymek stellt Brett- und Kartenspiele vor. Quelle: Leipziger Volkszeitung

Und doch lohnt es sich, die ausgesprochenen Worte zu prüfen, ohne sie zuerst zu werten. Kann das, was er oder sie mir sagt, mich vielleicht weiterbringen? Oder kann ich es tatsächlich verwerfen, gar als unhaltbar einstufen. „Prüft alles und das Gute behaltet“ – der Satz ist älter als man denkt. Man findet ihn schon in der Bibel.

Spielen, ohne die eigene Kartenhand zu kennen

Doch was hat das alles mit einem Spiel zu tun? Ich will es erklären. In „Hanabi“ sind wir als Spieler aufeinander angewiesen. Im Spiel gibt es Zahlenkarten, Hinweisplättchen und genau drei Gewitter. Die Karten werden gemischt und an jeden – je nach Spieleranzahl – vier oder fünf Handkarten verteilt. Der Clou: Die Spieler dürfen sich ihre Karten nicht ansehen. Stattdessen stecken sie die Karten so auf die Hand, dass die Karten nur von den Mitspielern gesehen werden können.

Der Clou des Spiels: Die Spieler sehen ihre eigene Kartenhand nicht – nur die Mitspieler kennen diese. Quelle: Gabriele Orymek

Ich nehme an, Sie ahnen schon das Problem? Sie haben recht! Ziel ist es, die eigenen Karten ordnungsgemäß in der Tischmitte abzulegen. Wie also erfahre ich, was ich für Karten auf meiner Hand halte? Wer an der Reihe ist, darf sich genau eine Aktion aussuchen: Er darf einem anderen Spieler einen Hinweis geben, eine eigene Karte abwerfen oder in der Tischmitte eine Karte anlegen. Nur einfach zu passen, das ist nicht erlaubt.

Das Spiel mit den Hinweisplättchen

Um einen Hinweis zu geben, darf der Spieler etwa einem Mitspieler sagen, welche seiner Karten die gewählte Farbe zeigt oder welche Karte einen bestimmten Zahlenwert hat. Dafür wird ein Hinweisplättchen verdeckt. Für das Abwerfen einer Karte, darf ein Hinweisplättchen neu aufgedeckt werden. Die Zahlenkarten in der Mitte bilden einfarbige Reihen mit absteigenden Zahlen, beginnend bei „1“. Anfangs kann dabei auch erst einmal ohne die farbigen Feuerwerke gespielt werden, das erleichtert zumindest den gedanklichen Einstieg.

In „Hanabi“ gilt es, die Karten regelkonform in Reihen abzulegen. Quelle: Gabriele Orymek

Für eine fehlerhaft abgelegte Karte erhalten die Spieler einen Blitz. Bei der dritten Blitz-Warnung verlieren alle am Tisch gemeinsam. Schaffen sie es hingegen, so lange zu spielen, bis die letzte Karte vom Nachziehstapel gezogen wird, darf jeder noch genau eine Aktion ausführen. Danach endet das Spiel. Hat man es bis dahin geschafft, Feuerwerksreihen zu vollenden, gewinnen alle das Spiel. Wie gut die Spieler dabei abgeschnitten haben, können sie dann anhand einer Tabelle sehen.

Ob Spieler und Zuschauer eine Runde „Hanabi“, einmal gespielt, wohl je vergessen werden? 2013 jedenfalls wurde es zum „Spiel des Jahres“ gewählt. Klein, fein – aber immer noch top!

Das kooperative Kartenspiel „Hanabi“ Spieltyp: Kartenspiel Empfohlenes Alter: ab 8 Jahre Spieler: 2 – 5 Spieldauer: ca. 30 Minuten Erscheinungsjahr: 2012 Verlag: Abacusspiele Preis: ca. 6 Euro

Von Gabriele Orymek