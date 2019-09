Gemeinsame Stiftung für benachteiligte Kinder hat neuen Vorsitzenden

Altenburg

Der 41-jährige Michael Apel ist seit Mitte Juli der neue Vorsitzende der Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche im Altenburger Land. Apel, hauptberuflich Wirtschaftsförderer im Landratsamt, löst Jens Daniel ab, der nach zehn Jahren Vorsitz seinen Rücktritt erklärte, um den Staffelstab an einen Neuen weiterzugeben. Der vierköpfige beschließende Stiftungsvorstand ist paritätisch mit Mitgliedern des Rotary Clubs Altenburg sowie des Lions Clubs Altenburg besetzt, der ebenso im Juli neu besetzt wurde.

Neuer Chef, neuer Vorstand

Dem Rotarier Apel steht als Stellvertreter der Lion Enrico Szymanowski zur Seite. Dem weiteren Vorstand gehören Dr. Bernhard Blüher und Claus Jäger sen. ( Lions Club Altenburg) sowie Constanze Köhler und Jana Kröber ( Rotary Club Altenburg) an. Beratende Mitglieder des Stiftungsvorstandes sind zudem Monika Pohling (Lions) und Kay Schröter ( Rotary Club). Ziel der Stiftung ist es seit ihrer Gründung, Kindern und Jugendlichen aus ökonomisch schwachen Familien bei diversen Vorhaben und Projekten finanzielle Unterstützung zu gewähren. „Bewusst weit ist da die Bandbreite abgesteckt, um möglichst viele Betroffene zu erreichen“, sagt Apel. Das können sowohl Einzelpersonen, aber auch Vereine oder Einrichtungen sein.

Fünfstellige Beträge jedes Jahr

Die dafür erforderlichen Gelder zieht die Stiftung aus den Zinserträgen aus dem fest angelegten Einlagekapital – aktuell 275 000 Euro – sowie den Erlösen aus eigenen Veranstaltungen, wie beispielsweise das Benefizessen im Altenburger Schloss sowie Spendeneinnahmen. „Im vergangenen Jahr haben wir Spendeneinnahmen in Höhe von 21 000 Euro erzielt, 6000 Euro kamen als Kapitalerträge hinzu. Ausgeschüttet wurden 30 000 Euro für ganz unterschiedliche Projekte“, so Apel. In diesem Jahr seien bereits 10 000 Euro ausgeschüttet worden. „Die Bandbreite der von uns unterstützten Projekte ist auch 2019 breit und reicht von Ferien- und Bildungsprojekten über individuelle Ausbildungsunterstützung bis hin zu Therapiehilfsmitteln“, zählt der Vorsitzende auf. „Wir wollen an den Stellen helfen, wo andere Hilfe nicht mehr greift“, umschreibt Apel die Philosophie. Dies geschieht in der Regel sehr unbürokratisch und ohne große Hürden. Denn über die Vergabe der Gelder entscheidet der Stiftungsbeirat in Eigenverantwortung, also auf sehr kurzem Weg.

Benefizessen auf dem Schloss soll 2020 wieder stattfinden

Seit 2005 seien so jedes Jahr fünfstellige Beträge in diese Unterstützung geflossen. Aber diese auch weiter zu erwirtschaften, sei in Zeiten der Niedrigzinsen eine größere Herausforderung denn je. „Eigene Veranstaltungen, die entsprechende Einnahmen für die Stiftung generieren, gewinnen da zusätzlich an Bedeutung.“

So soll es im kommenden Jahr auch wieder das Benefizessen auf dem Altenburger Schloss geben, das in diesem Jahr nicht stattfand. „Die Nachfrage dazu soll zu gering gewesen sein“, gibt Apel für den Ausfall die Begründung seines Vorgängers wieder. „Jetzt sind wir am Überlegen, wie wir Programm und Ablauf so umgestalten, damit die Attraktivität wieder steigt und die Nachfrage anzieht“, berichtet der Stiftungschef.

Von Jörg Wolf